Presente, passato e futuro per Alba Parietti che si racconta a 360° tra lavoro e amore. Tv, ex ma anche l’attuale storia con Fabio Adami.

Intervista al Corriere della Sera per Alba Parietti che ha raccontato diversi aspetti della sua vita, tra carriera lavorativa e questioni private. Non sono mancati aneddoti sui suoi amori passati, flirt e corteggiamenti che, adesso, sono solo un ricordo visto il felice rapporto con Fabio Adami.

Alba Parietti: la storia con Oppini, i regali e l’attualità

Nel corso dell’intervista, di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, la Parietti ha ripercorso alcune tappe della sua vita. In particolare spiccano dei dettagli relativi al primo amore con Franco Oppini da cui è arrivato il figlio Francesco.

“Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un’amica che si fidanzò subito con Jerry (Calà ndr). Lui era impegnato, lasciò l’altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco”, ha raccontato Alba sull’inizio della relazione con Oppini.

Ricordando il passato, la showgirl ha spiegato di essere stata davvero corteggiatissima. Anche da calciatori: “Ci provarono in tanti, ci riuscì solo uno, stop”, ha detto. Calciatori che le regalavano di tutto: “Auto e gioielli, pure gli emiri. Mi telefonava Gianni Agnelli, gentile e discreto. Però mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto storie solo con uomini che mi attraevano, magari discutibili, ma non che mi fossero utili”.

Dal passato al presente con una precisazione sulla sua storia con Fabio Adami: “Non mi sposerò con Fabio. Ho incontrato l’uomo giusto, per gioco mi chiama ‘la definitiva’. Mi piace il termine fidanzata, cerco l’emozione che mantiene viva la passione. Ha due ex mogli con cui vado d’accordissimo”.

