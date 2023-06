L’ex volto di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha voluto parlare alle sue fan a proposito di alcuni momenti down in gravidanza.

Sempre molto attiva sui social, specie quando sono le fan a farle domande, Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne, ha raccontato, anche per dare spunto alle altre donne, di aver chiesto aiuto per alcuni crolli emotivi avuti e che sta avendo durante il percorso della gravidanza. La ragazza, infatti, tra alcune settimane diventerà mamma per la prima volta portando alla luce il bimbo concepito col compagno Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni e i crolli emotivi in gravidanza

Natalia Paragoni

Attraverso una box domande, la Paragoni ha risposto alle fan su argomenti importanti come i crolli emotivi durante la gravidanza di cui, per sua stessa ammissione, anche lei ha sofferto e soffre. “Hai avuto crolli emotivi durante la gravidanza?”, la domanda diretta di una sua seguace.

La giovane Natalia non si è sottratta alla risposta: “Tante volte!! E ancora ora (pochi giorni fa) ne ho avuti. Ma è normalissimo, basta chiedere aiuto. Pensavo di essere forte e di non dover mai chiedere aiuto, ma invece…”, ha spiegato.

La cosa importante quindi, per l’ex Uomini e Donne ma anche per tutte le future mamme che si trovano a vivere situazioni simili, è quella di farsi aiutare.

Per quanto riguarda altri dettagli della gravidanza, la giovane aveva detto in precedenza che il parto dovrebbe avvenire intorno ai primi di agosto e sul nome che è stato scelto ma che preferisce, ancora, non svelarlo.

