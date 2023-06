Come stanno le cose tra gli ex studenti di Amici Benedetta e Mattia? A dare una risposta è il fidanzato di lei…

Hanno appassionato con i loro passi a due il pubblico di Amici di Maria De Filippi in tutta l’ultima edizione del programma. Poi, ci hanno messo del loro per far discutere anche a proposito di un presunto flirt. Stiamo parlando di Benedetta Vari e Mattia Zenzola, vincitore del talent. Diverse indiscrezioni sul loro conto hanno ipotizzato un flirt nonostante la ragazza sia, in teoria, impegnata. A tal proposito è stato appunto il fidanzato ad uscire allo scoperto e chiarire come stanno le cose.

Amici, cosa c’è tra Benedetta e Mattia?

Maria De Filippi

Come detto, sono ancora numerose le indiscrezioni che si rincorrono a proposito del rapporto tra Benedetta Vari e il ballerino vincitore di Amici, suo partner sul palco, Mattia Zenzola. Durante il programma ma anche di recente, i due, per esigenze coreografiche, si erano baciati. Non una prima volta per loro. Proprio questo fatto aveva generato più di una voce sul loro conto.

Sebbene il feeling tra i due, almeno sul palco sia innegabile, fuori le cose sembrano essere diverse. A garantirlo è il fidanzato di Benedetta che, già in passato, si era esposto sull’argomento.

Il giovane, Simone Maselli, ha deciso di uscire allo scoperto con una foto che chiarisce come stanno le cose. Il ragazzo ha condiviso uno scatto nelle sue stories su Instagram dove si sta baciando con Benny. Il tutto con tanto di cuore d’amore.

Insomma, a quanto pare Benedetta e Mattia sono solo partner di danza. Nulla di più.

Di seguito anche un vecchio post del ragazzo che aveva sentito la necessità di condividere un pensiero quando i due ballerini, per esigenze di coreografia, si erano baciati:

Riproduzione riservata © 2023 - DG