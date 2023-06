Ha fatto parlare il tatuaggio di Fedez col volto di Vittoria col broncio. Ora esce allo scoperto l’autore del tattoo.

Tatuaggio brutto, espressione della protagonista sbagliata e critiche a non finire. Stiamo parlando, naturalmente, del recente caso che ha visto coinvolto Fedez che, negli ultimi giorni, ha mostrato al suo pubblico l’ultimo disegno sulla pelle che si è fatto fare. Il tattoo, come detto, vedeva rappresentata la figlia Vittoria mentre piangeva. Una scelta che non è piaciuta a molti che hanno criticato il rapper e anche, evidentemente, l’autore dell’opera…

Fedez e il tatuaggio di Vittoria: parla il tatuatore

Attraverso un filmato condiviso sul proprio profilo Tik Tok, a parlare del tatuaggio di Fedez col volto di Vittoria è stato l’autore dell’opera che sul social si chiama Anakin. Il ragazzo ha deciso di dire la sua perché anche lui ha ricevuto diverse critiche per la “bellezza o meno” del tatuaggio.

“Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Gabriele Anakin. Sono colui che ha osato tatuare ‘Vittoria brutta’ a Fedez”, ha esordito il ragazzo. “La foto di quel tatuaggio è terribile, è vero, fa schifo. Quindi mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto”.

“Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico. La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio, e per chi non lo sapesse, per chi non è tatuato, il tatuaggio appena fatto gronda sangue, è rosso, gonfio, fa schifo. Semplicemente andavamo molto di corsa, abbiamo fatto sta foto, gliel’ho mandata e lui l’ha condivisa”, ha spiegato in merito alla primissima foto che il rapper aveva condiviso con il tattoo appena fatto.

“Sono dispiaciuto non tanto per la m**da che mi sono preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello. Ringrazio Federico che ha capito la situazione, e senza che io gli dicessi niente ha messo le storie del tatuaggio effettivo”,

Di seguito anche il post su Tik Tok del ragazzo:

