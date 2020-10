Il nostro segno zodiacale influisce sul nostro comportamento e, quindi, anche sulla nostra gestione del denaro. Come reagiamo di fronte alle incertezze economiche?

In questi tempi, ora più che mai incerti, ognuno dei segni zodiacali, tende a reagire in modo diverso alla crisi economica. Le ristrettezze economiche ci mettono a dura prova, i giovani faticano a trovare lavoro, e anche chi già lavora da anni è ben lontano dall’avere una vera e propria sicurezza dal punto di vista finanziario.

È risaputo che alcuni segni zodiacali siano maggiormente propensi al risparmio e che altri, invece, si lascino trascinare dalla sfrenata voglia di spendere. Come cambiano, in base al proprio segno zodiacale, queste abitudini durante un periodo di crisi? Scopriamolo.

Segni zodiacali: crisi economica affrontata dai segni di fuoco

Partendo dai segni di fuoco, gli Ariete, ad esempio, tendono a spendere i propri risparmi senza preoccuparsi eccessivamente. In un periodo di crisi, quindi, potrebbero rischiare di fare un passo falso e sottostimare le conseguenze delle loro spese.

Astrologia

I nati sotto il segno del Leone amano fare spese folli e vivere senza privarsi di nulla, a patto che anche le loro finanze siano d’accordo con il loro volere! Anche i Sagittario hanno una forte tendenza a sperperare i loro averi senza paure, anche se cercando di mantenere sempre un certo equilibrio.

Segni di terra: spendaccioni o risparmiatori?

Il Toro cerca di raggiungere oltre a quella affettiva, anche la stabilità economica, per questo motivo tende inoltre ad essere sempre un oculato risparmiatore. Anche i Vergine sono in grado di far fronte con grande spirito alle carenze economiche, ed essendo per natura grandi risparmiatori, non hanno difficoltà a fronteggiare eventuali crisi.

A primeggiare tra i risparmiatori, c’è senza dubbio il segno del Capricorno. Con la sua elevata ostinazione, il Capricorno riesce, infatti, a ottenere sempre ciò che vuole e a non farsi cogliere impreparato anche nelle difficoltà.

Segni d’aria: come affrontano le difficoltà economiche

Grazie alla sua spiccata creatività e alla capacità di reinventarsi, il segno dei Gemelli sarà in grado di trovare una soluzione valida anche in tempi di crisi. In maniera simile, anche l’Acquario, da sempre ottimista, sarà in grado di affrontare a testa alta qualsiasi difficoltà e riuscire a risparmiare senza perdere la sua positività.

soldi mano

La Bilancia, dal canto suo, è abituata ad amministrare le sue finanze in maniera accurata, anche in questo caso quindi saprà cavarsela anche di fronte alle difficoltà economiche.

Segni zodiacali d’acqua: come si comportano di fronte alla crisi economica?

I nati sotto il segno del Cancro sono votati alla stabilità, ma potrebbero non riuscire a gestire come si deve le difficoltà economiche. Sarà importante mettere da parte la propria emotività per non fare passi falsi.

Lo Scorpione, invece, ama il rischio e potrebbe quindi essere attratto da qualche investimento un po’ pericoloso. Il fiuto per gli affari, però tende ad essere quasi sempre dalla sua parte. Il segno dei Pesci potrebbe esser e colto alla sprovvista da una crisi, soprattutto se improvvisa. I Pesci, infatti, difficilmente tendono a pianificare e risparmiare per il futuro.