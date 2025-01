Affari Tuoi, va tutto male poi il colpo di scena. E alla fine vince 50.000 euro

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 23 gennaio 2025 è stata Alessia, la concorrente della Sicilia.

Un finale così, molto probabilmente, non se lo aspettava neppure Alessia, la concorrente della Sicilia che è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 23 gennaio 2025. Tutto lasciava presagire che tornasse a casa senza nessuna vincita in denaro, invece alla fine ha potuto festeggiare insieme al marito Pietro, presente anche lui in studio. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo ciò che è successo.

Affari Tuoi: la puntata di giovedì 23 gennaio 2025

Alessia ha iniziato la propria partita con il pacco numero 11. La partita si è messa subito in salita: via i 100.000 euro con la prima chiamata, poi eliminati anche i 75.000 euro, i 5 euro e i 200.000 euro. Prima di finire il primo giro ha eliminato anche i 20.000 euro e i 10 euro.

A quel punto il dottore ha proposto il cambio pacco ma Alessia l’ha rifiutato. Nelle tre chiamate successive ha eliminati due pacchi blu, quelli da 20 e da 500 euro. Poi però ha eliminato il pacco più importante, quello da 300.000 euro. Il dottore a questo punto ha fatto la prima offerta: appena 6.000 euro. D’altronde i quattro premi più importanti erano già stati tutti eliminati. Restava in gioco il premio da 50.000 euro, che la concorrente ha però chiamato subito dopo. E poi ha eliminato anche i 75 euro, i 10.000 euro, i 30.000 euro, i 5.000 euro e il pacco da 0 euro.

Il dottore ha allora offerto un nuovo cambio pacco, offerta che stavolta Alessia ha accettato prendendo il 17. Poi ha aperto l’11 al cui interno ha scoperto che erano presenti solo 100 euro. Alessia è andata allora alla Regione Fortunata: prima ha scelto la Puglia, ma non si è rivelata la scelta giusta. Ha poi scelto la Toscana: scelta azzeccata perché, dopo una partita sfortunatissima, ha vinto 50.000 euro.