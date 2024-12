Affari Tuoi, non ascolta la sorella e perde tutto

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 16 dicembre 2024 è stata Chiara, la concorrente del Friuli Venezia Giulia.

A volte a non ascoltare i consigli dei propri cari si sbaglia. Ed è quanto successo nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 16 dicembre che ha avuto come protagonista Chiara, la concorrente del Friuli Venezia Giulia. Ad accompagnarla in studio era presente la sorella Sara che, alla fine della partita, ha dato un prezioso consiglio alla sorella, peccato che quest’ultima non l’abbia ascoltata e alla fine sia tornata a casa a mani vuote. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutta la partita di Chiara.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 16 dicembre 2024

Il pacco capitato a Chiara a inizio serata è stato il numero 15. La partita si è messa subito in salita per la concorrente che con la prima chiamata ha eliminato il pacco contenente il premio da 50.000 euro. Dopo aver trovato anche un paio di pacchi blu, la concorrente ha poi eliminato il premio da 200.000 euro. Insomma, la partita di Chiara non è iniziata nel migliore dei modi.

Stefano De Martino

La prima offerta del dottore è stata di 30.000 euro ma la concorrente l’ha rifiutata. Dopo aver eliminato i premi da 5.000, 100.000 e 20.000 euro il dottore ha offerto la possibilità di cambiare il pacco ma Chiara l’ha rifiutata preferendo continuare con il suo pacco numero 15.

Man mano che la partita è proseguita, la concorrente ha eliminato tutti i pacchi più importanti ma anche diversi pacchi blu arrivando alla fine del gioco con in ballo i 15.000 euro e i 200 euro. A questo punto Chiara ha scelto di andare alla Regione Fortunata nonostante la sorella abbia provato invano a dissuaderla: qui la sorte non è dalla sua parte, il premio è in Emilia Romagna (che la sorella Sara avrebbe voluto chiamare). All’interno del pacco numero 15 c’erano i 15.000 euro ma Chiara, scegliendo di andare alla Regione Fortunata non li ha potuti vincere.