Anche la seconda stagione è giunta al termine, ma Vincenzo Malinconico 3 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction.

Con la puntata in onda su Rai 1 lunedì 16 dicembre si conclude anche la seconda stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso. Una stagione che è stata più corta rispetto alla precedente, le puntate sono state infatti appena quattro. Ma Vincenzo Malinconico 3 si farà? E’ ora questa la domanda che si stanno ponendo tutti coloro che hanno seguito con piacere la fiction di Rai 1 con protagonista Massimiliano Gallo. A tal proposito, vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Vincenzo Malinconico 3 si farà?

Da parte della Rai non sono per il momento arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della fiction ma le possibilità che Vincenzo Malinconico 3 si possa fare sono molti. Lo stesso protagonista, Massimiliano Gallo, ha spiegato che tornerebbe volentieri a interpretato i panni dell’avvocato d’insuccesso.

Massimiliano Gallo

Come è noto, la serie TV è tratta dai romanzi di Diego De Silva e il materiale per realizzare nuove puntate non mancherebbe di certo. I dati di ascolto delle varie puntate fanno poi pensare che alla Rai non abbiano alcuna intenzione di interrompere una fiction che sta avendo un grande successo: il pubblico sta apprezzando la serie TV e per questo Vincenzo Malinconico 3 con ogni possibilità potrebbe essere realizzata.

Quando esce Vincenzo Malinconico 3?

La data di uscita di Vincenzo Malinconico 3 in TV non è ovviamente ancora nota, non essendoci una conferma ufficiale sul fatto che la fiction venga realmente fatta. Si può però presumere che, in caso di rinnovo, i nuovi episodi arriveranno sul piccolo schermo non prima del 2026. I lavori di ripresa non inizierebbero infatti prima del 2025. D’altronde sono trascorsi due anni anche dalla messa in onda degli episodi della prima stagione e di quelli della seconda.