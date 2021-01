Anche Adidas con i suoi saldi 2021 regala l’occasione di poter rivedere e ripensare il proprio guardaroba, in un perfetto mix di casual e sportivo.

Amato dalle star, Adidas è ormai un brand evergreen ed è difficile che nessuna di noi abbia almeno un capo o una sneaker della sua collezione nel proprio guardaroba. Ecco perché vale la pena approfittare dei saldi 2021. Ciò che caratterizza i capi e gli accessori di questo brand è la loro versatilità: un pantalone sportivo può essere indossato come tuta o come pantalone casual a cui possiamo abbinare ciò che ci piace di più. Per non parlare delle scarpe: modelli come le Superstar, Coast Star e le ultime Ultraboost sono must have ad ogni stagione.

Adidas: le scarpe scontate fino al 50%

La scarpa Adidas giusta possiamo sceglierla in base alle nostre esigenze: passeggiate, workout, sedute in palestra e tempo libero. Ma perché no, anche in base al nostro gusto, perché ciò che conta è scegliere un modello che ci piaccia e ci faccia sentire comode.

– Le Superstar sono il modello perfetto per chi cerca una scarpa comoda, casual e stilosa. La suola dritta è l’ideale per una passeggiata o da indossare nel tempo libero, senza rinunciare mai al tocco trendy.

– Leggere, comode, le compagne perfette per il running sono le Ultraboost, dai colori sgargianti a quelle più chiare, sono famose e apprezzate per la loro tomaia leggerissima, che ammortizza ogni scatto.

Tra i modelli in saldo cult ci sono anche le Gazzelle, un modello Adidas vintage intramontabile, le Sl Andrige per chi cerca un modello multicolor più slanciato con plateau ma comodissimo.

Saldi Adidas 2021: felpe, pantaloni e accessori scontate

Con le proposte in saldo possiamo cavalcare la tendenza dell’abbigliamento comfy senza rinunciare ad un look ricercato e dall’estetica hi-tech. Sportive, casual ma anche sporty chic, sceglieremo l’allure del nostro look in base ai capi che ci conquisteranno di più.

– Amatissime, crop per natura, sono le felpe hoodie: hanno un taglio large, ma non troppo oversize, perché scelta la taglia giusta si modellano sul nostro corpo.

– E non vorreste mica rinunciare ad abbinare ad una felpa così uno degli iconici pantaloni a strisce? Modelli track pants a zampa, con l’elastico alla caviglia ad effetto cargo o con spacchi laterali, è il must have sportivo e casual d’eccellenza.

Occhio però anche agli accessori: borse per il workout ma anche per passeggiare come zainetti e marsupi, che oltre ad essere pratici conquistano per la loro estetica ricercata.