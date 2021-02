Anche quest’anno sarà difficile non sognare una borsa così: la Dior Caro Bag è il nuovo gioiellino della maison pronta a diventare la nuova must-have di stagione.

La Book Tote di Dior resta ancora una delle borse da sogno per cui perdere la testa, capiente e leggera. Ma accanto ad un gioiellino in miniatura come la Lady D, non è da meno l’ultimo modello: la Dior Caro Bag.

Se non corrono il meraviglioso rischio di diventare icone Dior non le fa diventare sogni da toccare. Infatti quando il progetto e la creazione di quest’ultima borsa, accuratamente lavorata, ha preso forma, dubbi non ve ne sono stati.

Dior Caro Bag 2021: la nuova borsa della maison

La forma e lo stile ricordano un po’ quelle delle bag Chanel, ma a rendere la Dior Caro Bag unica è la sua lavorazione: 18 mila punti cuciti a macchina per creare l’iconico motivo cannage, un taglio della pelle accurato e una scintillante chiusura in oro con le lettere identificative “CD”.

A cedere alla sua tentazione e sfoggiarla con disinvoltura, mostrandone tutta la sua versatilità, indossata semplicemente con un maglione, shorts e stivali è Chiara Ferragni, intima amica ormai della maison e appassionata del brand.

Morbida, pratica e scintillante, Dior traduce in una bag il suo gusto che si unisce all’esigenza contemporanea: una borsa disimpegnata, lussuosa nella lavorazione, ma dall’appeal misuratamente ricercato.

Il suo plus è la lavorazione artigianale, valorizzata attraverso video che ciclicamente la maison pubblica per mostrare come nasce ogni bag che diventa un piccolo capolavoro artigianale, e in questo caso più che mai Made in Italy.

Quanto costa la Caro Bag e dove acquistarla

Piccola, medium o large, la Dior Caro è disponibile in diverse dimensioni oltre che fantasie. Realizzata in pelle di vitello, ma anche in lana di pecora in color cammello, e super trendy quella multicolor in denim tie, si porta sotto la spalla oppure a tracolla con la caratteristica catena color oro.

Tutti i modelli sono acquistabili sul sito Dior. Si parte dai 2900 euro di quelle più piccole fino a quelle più grandi che possono arrivare anche a 4200 euro a seconda delle caratteristiche del modello.

Fonte foto di copertina: https://www.dior.com/it_it/products/couture-M9243UWHC_M900-borsa-grande-dior-caro-pelle-di-vitello-cannage-nera-morbida