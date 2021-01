Il San Valentino sarà diverso in pandemia, a cominciare dalla scelta dei regali. Ma una proposta originale e fashion arriva da Bettaknit, tutta Made in Italy.

Per le coppie che vivono nella stessa città San Valentino cambierà poco, ma per chi vive a distanza, le ripercussioni psicologiche e sociali ci saranno e l’unica soluzione possibile è restare vicini anche a distanza, con tutti gli strumenti del caso. Anche con regali originali. Questa forse può essere più che mai un’occasione per regalarsi a distanza qualcosa di speciale, che ci ricordi che una storia d’amore è tale se costruita giorno per giorno, tra sacrifici e come in questo caso attese.

San Valentino 2021: il regalo ideale è un kit a maglia fai da te

Se siete indecisi tra i regali da poter fare in questo San Valentino 2021, potete sorprendere la vostra dolce metà con un kit fai da te che vi permette di realizzare un maglione. Fili ed uncinetto sono il prezioso e bastevole contenuto del kit Forever love pull.

L’idea è del marchio Made in Italy Bettaknit, che ha rivoluzionato la maglieria italiana proprio con i suoi kit composti da uncinetto e maglia, nonché con i suoi filati pregiati. L’idea romantica per San Valentino quindi è quella di legarsi magari a vicenda il kit e realizzarsi un delizioso maglione caldo da inviarsi.

Un regalo di San Valentino dal cuore fatto a maglia

La particolarità del kit di Bettaknit è quella di poter realizzare con le proprie mani un maglione da regalare o indossare insieme anche a distanza per condividere un momento, e in un certo senso anche un’attività come quella del cucito a maglia. Da sempre sinonimo di cura e amore.

Il maglione in baby alpaca, avrà al centro un cuore arcobaleno: una scelta non casuale perché di buon augurio e speranza, capace di trasmettere tanta allegria nel mood e nel look di ciascuno. In più, trattandosi di un capo Made in Italy, sarà anche un atto d’amore verso la nostra moda sostenendo un brand del nostro paese.

Un regalo fashion e originale per sentirsi un po’ più vicini e aspettare di potersi incontrare…magari scambiandosi i rispettivi maglioni!