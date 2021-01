La moda non si è dimenticata delle donne basse, ma anzi pensa a dei pantaloni adatti esclusivamente a loro. Quindi… don’t worry!

Per chi non arriva al metro e sessanta di altezza dinanzi ad alcuni pantaloni si prova un certo imbarazzo, ma la moda dell’inverno 2021 ha pensato anche alle donne petite. Così anche le donne basse possono avere i loro modelli ad hoc, pensando solo ad avere l’imbarazzo delle scelta.

Il segreto quindi è proprio quello di riconoscere i modelli e poi andare a caccia. Magari non riusciremo a saltare una visita obbligata dalla sarta, ma sicuramente riusciremo a partire già da una silhouette adatta al nostro corpo.

Pantaloni per donne basse: i larghi

Comodità è la parola d’ordine di quest’inverno 2021 e allora sia: una favola che può cominciare da modelli pratici ma attenti alla definizione della nostra silhouette perché ci permettono di spaziare e valorizzare la nostra figura allungandola, e puntando l’attenzione tutta sulle scarpe.

– Il jeans è il re dei pantaloni, da avere e custodire gelosamente nel guardaroba, quel modello da ultimo minuto che ci salva la serata o la giornata! Conviene approfittare del prezzo super conveniente del mid rise cropped flare di Zara.

– Tra i più trendy di stagione impossibile resistere al modello culotte a quadri, stampa check amata dell’inverno 2021, come proposti da Mango. Un modello bermuda da valorizzare anche con un paio di stivali alti fino al ginocchio.

I modelli flare e crop per donne petit

Vita alta, modello fit oppure a gamba larga, i pantaloni flare hanno fatto il loro grande ritorno sulla scena da circa due anni, e se pensavate che il taglio scampanato fosse un rischio per le petit, potete ricredervi perché vi faranno sembrare felicemente più alte.

– Il modello fit di Bershka, nelle nuance beige, nero e camel è scampanato al ginocchio e ha la particolarità di un tessuto ad effetto rete che ci permette di indossarlo con la bella stagione ma anche in inverno con una calza

– Anche i modelli dritti ma crop possono stupirci, soprattutto se a vita alta e magari valorizzati da una cintura in vita o con un laccio in nastro come quello proposto da Tezenis. Comodo e delizioso.