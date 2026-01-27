Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari, ha annunciato di aver concluso in anticipo il suo ritiro spirituale in India. Poi parla del suo ultimo progetto.

Achille Costacurta torna sui social, e lo fa per parlare della sua sua breve esperienza in India, dove si era recato per un ritiro spirituale. Il giovane solo qualche giorno aveva raccontato di essere stato vittima di una truffa mentre si trovava in vacanza in Australia. Il momento di meditazione, però, si è concluso prima del previsto. Inizialmente erano previsti dieci giorni di detox dal cellulare, dai social e dallo stress, ma il ragazzo ha interrotto la fase di meditazione dopo appena 72 ore. Ecco, a seguire, il suo ultimo progetto.

Achille Costacurta fuggito dal ritiro spirituale

L’intenzione di disintossicarsi dai social e dallo stress della società contemporanea c’era tutta. Achille Costacurta aveva deciso di concedersi un ritiro spirituale di dieci giorni in India. Un’occasione per stare da solo con se stesso e riflettere sul proprio futuro. “No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure” aveva scritto una settimana fa su Instagram, preannunciando un periodo di pausa.

Dopo appena qualche giorno, però, il ragazzo ha scelto di interrompere il ritiro, comunicando le motivazioni che l’hanno spinto a prendere questa decisione. “Ragazzi dieci giorni non ho resistito… erano dodici ore e mezzo di meditazione al giorno!! Dopo 70 ore ho preferito andare via…” ha scritto su Instagram.

Il nuovo progetto di Achille Costacurta

Dopo aver annunciato la sua decisione di interrompere la fase di meditazione, il figlio di Martina Colombari ha parlato di un suo nuovo progetto. Nelle storie di Instagram, il giovane è apparso a bordo di un motorino guidato da una persona del posto. Un video diffuso per parlare del suo nuovo progetto, realizzato con l’amico Marco Del Torchio. “Dal 2026 ho filmato praticamente tutto, ogni giorno. Tra poco usciranno degli episodi sulla mia vita” ha affermato Costacurta.

Il progetto del ragazzo è quello di realizzare degli episodi che raccontino tutto ciò che è la sua vita, rievocando i momenti difficili vissuti negli ultimi anni.