Andrea Dianetti, ex Amici, convola a nozze: la romantica proposta su una nave da crociera, il video

Proposta di matrimonio per Andrea Dianetti e Miriam Milani: l’attore sorprende la fidanzata su una nave da crociera. Il video.

L’attore e conduttore televisivo, noto al pubblico per la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha scelto di fare il grande passo. Dopo le parole di Al Bano sul possibile matrimonio con Loredana Lecciso, questa volta arriva la conferma dell’unione fra Andrea Dianetti e la fidanzata. Ha voluto sorprendere la compagna Miriam Milani con una proposta di matrimonio super romantica. Ecco, a seguire, il video condiviso sui social.

La storia d’amore con Miriam Milani

Andrea Dianetti e Miriam Milani stanno insieme da qualche anno e sembrano molto innamorati, tanto da essere pronti al grande passo. La coppia vive una relazione serena e alla luce del sole. Entrambi condividono molti scatti dei momenti trascorsi insieme sui propri profili social, dimostrando la potenza del loro legame.

La futura sposa è originaria di Artena, in provincia di Roma, ed è completamente estranea al mondo dello spettacolo. Tuttavia, considerate le numerose apparizioni sui social di Dianetti, la ragazza è diventata un volto noto per i fan dell’attore.

Tanti i messaggi di auguri arrivati dagli amici e da volti noti del mondo dello spettacolo. La prima a congratularsi con la coppia è stata Diana Del Bufalo, storica amica e collega ad Amici.

La proposta di nozze di Andrea Dianetti

Dal video condiviso su Instagram sembrerebbe proprio che Andrea Dianetti e Miriam Milani stiano vivendo un sogno ad occhi aperti. La coppia, al momento, è in viaggio su una nave da crociera alla scoperta di luoghi suggestivi, fra cui i Caraibi.

L’attore ha approfittato di questo momento di relax per sorprendere la sua compagna con una proposta di matrimonio. Come si può vedere dal video, il giovane è apparso alle spalle della fidanzata, tirando fuori dallo zainetto una scatolina, contenente anello.

Nella didascalia del post, si legg: “Vorrei dirti tante cose, più o meno già sentite… invece mi limiterò a dire una cosa che le racchiude tutte: Amore mio, vuoi sposarmi?“. Tra i primi commenti, quello della futura moglie: “Amore mio… certo che SÌ!”.