Trattative e tensioni a corte: Re Carlo coinvolge Kate Middleton con una richiesta ‘irragionevole’, ecco la reazione della principessa.

Non solo la famiglia Beckham fa discutere: anche a Buckingham Palace si agitano le acque. Secondo quanto riportato dal National Examiner, si starebbero svolgendo trattative riservate che coinvolgerebbero direttamente Re Carlo e la principessa del Galles, Kate Middleton. Una richiesta precisa, fatta dal sovrano alla nuora, avrebbe causato non poco malumore e acceso nuove tensioni all’interno della famiglia reale.

La richiesta di Re Carlo e la reazione glaciale di Kate Middleton

Stando alle indiscrezioni, Re Carlo avrebbe avanzato una richiesta che la fonte del National Examiner definisce “irragionevole“, capace di “mettere alla prova la pazienza” della principessa Kate Middleton. Una mossa che appare tanto rischiosa quanto carica di implicazioni personali e politiche. Il contesto è quello di una famiglia reale frammentata, dove i rapporti tra Harry, Meghan e il resto della monarchia sono ridotti al minimo.

Il sovrano, si legge, è “disposto a perdonare” i Sussex, nonostante i numerosi “passi falsi” da loro commessi, e sarebbe determinato a porre fine a quello che considera un dramma familiare ormai insostenibile.

“Carlo sta affrontando gravi problemi di salute mentre guida la monarchia e pensa sinceramente che le lotte intestine in famiglia siano ridicole“, ha rivelato la fonte. Da qui nasce la sua impazienza: “Secondo re Carlo questo dramma è durato abbastanza. Non ha più pazienza“.

L’obiettivo finale di Re Carlo

Il vero scopo del piano, dunque, sarebbe uno: “Il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale“. Ma per raggiungere questo obiettivo, Re Carlo crede che Kate Middleton debba “svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione“. In altre parole, il sovrano avrebbe chiesto alla nuora di aiutarlo a ricucire i rapporti con suo figlio e Meghan Markle.

Una missione delicatissima, che ignora volutamente le tensioni tra le due duchesse, emerse già nel 2018 durante il matrimonio reale e confermate da Harry stesso nel suo libro Spare. Al momento, da Kensington Palace non arrivano commenti ufficiali.