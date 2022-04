Oggi è un famoso attore e conduttore italiano, ma qualcuno probabilmente lo ha conosciuto quando, ancora giovanissimo, è approdato ad Amici: ecco Andrea Dianetti.

L’arte, in tutte le sue sfaccettature, è sempre stata la più grande passione di Andrea Dianetti, che ha deciso di farne il suo mestiere. E così, sin da piccolino, ha iniziato a studiare duramente per poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo. I suoi sforzi lo hanno ricompensato: oggi lo conosciamo come un bravissimo attore e un altrettanto bravo conduttore tv. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? E dei suoi esordi ad Amici? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Andrea Dianetti, la biografia

Andrea Dianetti è nato a Roma il 9 maggio 1987, sotto il segno zodiacale del Toro. Sin da bambino aveva in mente di diventare un attore, così ha iniziato subito a seguire corsi di danza e di arte drammatica. A 9 anni ha subìto un tragico lutto, quando suo padre è morto. Inoltre, a scuola è stato più volte preso di mira dai bulli perché faceva danza e amava l’arte.

Ma la sua passione lo ha ben presto ricompensato: nel 2005 è entrato a far parte dell’accademia di Amici di Maria De Filippi nella categoria recitazione, aggiudicandosi la seconda posizione durante la serata finale. Da quel momento ha avuto inizio la sua parabola ascendente. In questi anni lo abbiamo visto in tante vesti diverse: come attore, ha lavorato molto sia in teatro che al cinema, ma anche in televisione.

Nei panni di conduttore, invece, Andrea ha saputo farsi apprezzare in varie trasmissioni quali Cartoon Network Studios e iCrew. È stato anche inviato speciale di Music Summer Festival 2013 su Canale 5 assieme a Diana Del Bufalo, con la quale ha stretto un bellissimo rapporto d’amicizia. A completare il suo curriculum, Andrea ha lavorato anche come doppiatore, regista di web series e cantante – ha duettato con Alexia in Come nessuno!

Nel 2017, Andrea ha iniziato a collaborare con Detto Fatto, la trasmissione in onda su Rai 2. Nel 2019, invece, è stato scelto per essere uno dei giurati di All together now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Nel 2021 invece conduce su Mediaset Infinity, in streaming, Isola Party, dove commenta il reality show. La stessa cosa fa nel 2022, questa volta con Pupa party, legato a La pupa e il secchione show, in coppia con Dayane Mello.

La vita privata di Andrea Dianetti

Sul versante sentimentale di Anadrea, sappiamo che quando è uscito da Amici, ha avuto una breve relazione con la sua collega Francesca Maiozzi, ballerina dell’ottava edizione del talent show. Tra di loro non è durata molto, e per molto tempo non si è mai saputo niente sul suo privato.

Fino a che non ha incontrato Miriam Milani, una ragazza misteriosa che sembra avergli rubato il cuore. I due postano diverse foto su Instagram, in particolare mentre sono in giro per l’Italia, come è stato il caso della Costiera Amalfitana dove erano in vacanza. Non si sa molto su come sia nata la loro storia, ma sembra procedere a gonfie vele.

Inoltre, gli impegni non gli mancano: tra televisione, teatro e cinema, ha giusto il tempo per uscire con gli amici e godersi la compagnia dei suoi gatti! Non si hanno informazioni sui suoi guadagni né su dove viva (lo vediamo in molti posti diversi sui suoi social).

Chi è la fidanzata di Andrea Dianetti, Miriam Milani?

Non si hanno informazioni precise su Miriam Milani, solamente che è la fidanzata di Andrea Dianetti e che i due stanno insieme dal 2020. Su Instagram la vediamo molto spesso in coppia con il fidanzato, in posti molto belli in giro per il mondo.

5 curiosità su Andrea Dianetti

-Ha praticato per 10 anni il karate.

-Porta sempre con sé una foto del padre e, come portafortuna, un anello regalatogli dalla nonna.

-A scuola adorava la matematica, mentre invece era una frana in fisica.

-Ha un bellissimo rapporto con i social network, e in particolare con Instagram. Ha iniziato quasi come fosse un gioco, ma oggi è un influencer molto seguito.

-Il suo sogno è presentare uno show tutto suo.

