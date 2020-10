Comodo ed elegante, l’abito di jeans midi indossato da Kate Middleton non è passato inosservato. Uno spunto trendy per il nostro guardaroba autunnale.

La Duchessa di Cambridge ha la capacità di scegliere sempre outfit semplici, ma diventano immediatamente desiderati e di tendenza, perché il suo gusto a fare la differenza. Così il dress autunnale perfetto lo ha decretato lei pochi giorni fa: abito di jeans midi, a prova di eleganza e comodità.

Kate Middleton lo ha indossato in occasione della presentazione del documentario A Life on Our Planet di Sir David Attenborough, una pellicola dedicata all’amore per la natura e l’impegno costante e saper preservare il valore e le bellezze del nostro pianeta. Quasi in linea con il tema, Kate ha scelto la semplicità per il suo look da prima.

L’abito di jeans di Kate Middleton: come indossarlo

Kate ha scelto di abbinare al suo dress in denim una clutch e dei tacchi spillo, e anche in questo ci mostra e suggerisce come un abito davvero minimal possa essere valorizzato e diventare glamour scegliendo i giusti accessori, soprattutto le scarpe.

Uno styling simile fu scelto anche da Megan Markle, che scelse un abito di jeans in stile anni ’50 in occasione di un evento ufficiale insieme al principe Harry. Segno che essere prime donne non vuol dire dimenticarsi della comodità o essere costrette ad abiti troppo appariscenti.

Dove acquistare l’outfit in denim di Kate Middleton

Il vestito di jeans di Kate, con gonna a campana, midi e con parte superiore in stile chemisier è una realizzazione Made in Italy: è firmato infatti da Gabriela Hearst, un marchio che piace tantissimo ad attrici e ad artiste proprio quel tocco comfy glamour tutto al femminile.

Il modello indossato da Kate è il Marley Dress. La stessa stilista ne ha dedicato un post su Instagram che mostra proprio la stessa foto postata dall’account della famiglia reale. Attualmente sul sito ufficiale della stilista non è disponibile, ma i vestiti si aggirano su prezzi che vanno dai duemila dollari in su, circa 1700 euro.

Fonte foto: https://www.zalando.it/jdy-jdyroger-below-knee-shirt-dress-vestito-di-jeans-medium-blue-denim-jy121c0d4-k11.html

Se questo stile vi piace e avete intenzione di includere nel vostro guardaroba un abito di jeans midi, sono diversi i marchi che nelle loro collezioni ne hanno realizzato almeno un modello. Uno simile potete trovarlo anche su Zalando.