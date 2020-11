Il vestito a quadri perfetto è quello di Zara: corto, da valorizzare con una cintura e da abbinare secondo il mood che preferiamo. Lo ha indossato Chiara Ferragni.

Chi ha detto che con i primi freddi dobbiamo rinunciare ad indossare gli abiti? Il look proposto da Chiara Ferragni con il vestito a quadri di Zara è l’esempio di come possiamo realizzare un urban-look a prova di freddo, senza rinunciare a scoprire un po’ le gambe anche in autunno. Basta scegliere gli accessori giusti, il mood che preferiamo e potremo realizzare un armadio ricco di abitini casual comodi da indossare ogni giorno.

Il vestito a quadri di Zara: bianco e nero e mini

Romantico per il suo design in stile chemisier ma anche inaspettatamente rock. A dare questo mood audace al vestito a quadri bianchi e neri di Zara è stata Chiara Ferragni, che lo ha indossato con un capospalla lungo oversize ed un paio di combat boots neri con suola platform e chunky.

Il dettaglio più fashion però è come la Ferragni indossando una doppia cintura ha trasformato un abitino dalla vestibilità larga con orlo in volant in un mini dress casual e sexy. Indispensabili le calze, che approfittando ancora della stagione autunnale, possiamo indossare anche leggermente velate.

Altro dettaglio è come l’influencer abbia giocato con i colori, realizzando un look dalle nuance basic in perfetta sintonia tra loro. Il risultato è notevole, e trattandosi di un capo versatile potreste ad esempio puntare anche su un paio di stivali bianchi in stile anni ’70, altro trend di stagione.

Dove acquistare l’abito Zara di Chiara Ferragni e quanto costa?

Il dress con colletto e maniche lunghe, è ancora disponibile sul sito di Zara ed è un outfit smart ma anche cheap per il costo di 39.95 euro. Un modello easy che possiamo abbinare anche con un paio di leggings in ecopelle e con un cardigan in vista dell’inverno.

Con un paio di décolléte ed una pochette elegante, potremo trasformarlo anche in un delizioso dress da aperitivo per una serata tra amici. Delizioso anche con un gilet lungo per un inaspettato country style.

Fonte foto di copertina:

https://www.zara.com/it/it/vestito-a-quadri-p08342344.html