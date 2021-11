La festa più magica dell’anno merita un guardaroba dedicato, ricco di abiti di Natale: ecco i modelli di quest’anno.

Manca ancora qualche settimana al Natale, ma in moltissime città d’Italia e anche in qualche casa – Chiara Ferragni docet con il suo albero di Natale super luminoso -, qualche decorazione e luci per le strade sono cominciate a spuntare. Un’atmosfera d’attesa che ci invoglia a tirare fuori qualche addobbo o a preparare l’albero, così da arrivare già con le idee chiare all’8 Dicembre. Noi però guardiamo anche oltre, e vogliamo passare in rassegna gli abiti di Natale da indossare durante le feste.

Abiti Natale 2021: un abito rosso è il passeparteout di ogni evento

La palette colori è rimasta invariata: oro, argento, nero, verde scuro tonalità abete, bianco, rosso e a cui si aggiunge anche il grigio nelle sue sfumature più chiare e scure, sono le nuance evergreen del Natale, da indossare in una sola tonalità o anche da mixare tra loro per inseguire anche in prospettiva natalizia l’ottica del multicolor.

Ad ogni modo sappiate che almeno un abito in total red è d’obbligo, e come ogni anno c’è l’imbarazzo della scelta: potete puntare su qualcosa di originale come il rosso scozzese, o anche scegliere un cardigan oversize da indossare con un paio di leggings, o un minidress in lana in fantasia, da impreziosire con una cintura nera ai fianchi e un paio di parigine per dare al vostro outfit un tocco sbarazzino.

Per le scarpe, scegliete il modello in base all’occasione: se si tratta di una serata elegante, di un evento mondano o di una cena meglio puntare su un paio di décolléte, anche in grigio o verde per staccare. Se invece si tratta di un tranquilla occasione in famiglia, anche in paio di stivaletti in stile Ugg andranno benissimo, per sentirvi trendy e confortevoli.

Maglioni, gonne e cardigan: gli altri must have del guardaroba natalizio

Non cadete nella tentazione di pensare che in occasione delle festività natalizie il rosso sia l’unico colore che dovrà dominare il vostro guardaroba, puntate infatti anche sul bianco e sul verde pino: un look maglione bianco e gonna verde lunga in satin ad esempio, con un paio di décolléte verde glitterate, è una perfetta idea per una festa a tema natalizio da vivere con un pizzo di originalità.

– Da non dimenticare anche il cardigan, in cashmere o in lana: in vista di Capodanno o di qualche serata danzante, capiterà sicuramente di indossare un top in paillettes, must have e trend del periodo delle feste, ma è sempre bene portare con sé qualcosa che ci possa tenere al caldo ma valorizzando al massimo il nostro look. Lungo, crop o corto, il cardigan è un investimento che sa di per sempre per tutto l’inverno. In alternativa osate anche con un blazer originale sporty chic, come il modello proposto da Chiara Ferragni brand,

