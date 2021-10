Piacciono a star e influencer, e sono una rilassante alternativa al nero: gli abiti blu, glam ed eleganti, dominano la scena del fashion 2021.

Infinito, accoglienza, protezione: queste le tre sensazioni che è capace di generare uno dei colori più belli che abbiamo in natura, il blu. Indossare abiti blu, soprattutto se eleganti e sensuali, è un po’ come portarci sulla pelle la sensazione piacevole di immergersi in mare ed oceani, ricordandoci la loro incantevole bellezza anche d’inverno. Le nuance che si prediligono quindi sono quelle più scure ed intense, perfette per look da sera, così da essere in sintonia con il blu della notte. In realtà il blu è da sempre un colore amatissimo dalle star, visto molto spesso come alternativa al nero: valorizzata da tessuti in seta o in velluto – l’espressione blue velvet ha sempre un suo fascino intramontabile, da scovare in film e canzoni -, ed ecco perché se ci attende una festa o una serata importante possiamo puntare su questo colore intramontabile.

Abiti blu eleganti 2021: i look inspo da copiare a star ed influencer

Possiamo viaggiare nel tempo ed arrivare fino ad oggi per arrivare la conferma che il blu da sempre is the new black, ed il primo capitolo non può che aprirlo Lady D: dall’abito blu cielo brillante tempestato da una cascata di pois, fino ad arrivare al blu intenso, sensuale, elegantissimo in una tempesta di paillettes per un modello nightie, la principessa è una costante ispirazione nella scelta di questo colore, anche dalle altre royal lady.

– Il blu però è un colore molto amato anche da Nicole Kidman, che dai modelli più avvolgenti con trasparenze per eventi più pop, come le anteprime dei film, a quelli lunghi voluminosi o longilinei, ha trovato in questo colore la sua nuance addicted, che ben mette in risalto occhi e capelli biondi. Inutile dirvi che se anche voi avete queste caratteristiche, osate con il blu e il suo glam.

– All’appello ovviamente sventolano la bandiera delle influencer che sanno meglio raccontare come blu is the warmest color ci sono le sorelle Ferragni e Paola Turani. Ma care castane non temete, perché il blu è un colore hot, anche per voi ed ha in Halle Berry una rappresentante d’eccezione: l’attrice ha spesso scelto il blu per serate glamour e d’importanza mondiale.

Zara, Mango: a caccia degli abiti glamour da indossare nell’autunno/inverno 2021

Dinanzi al trend lanciato dalle star e dalle influencer che agli eventi più in di questo 2021, dalla Mostra di Venezia al Met Gala, non hanno trascurato il blu, in convivenza serena insieme al nero come nuance glamour ed elegante per i look da sera, anche i grandi nomi del fashion retail non potevano farsi sfuggire l’occasione di includere abiti blu nelle loro collezioni. E considerato che il time to shine è diktat dal qui al prossimo anno, il blu prediletto è quello elettrico, pop, eccentrico, ma dalla sfumatura brillante che lo rende più sexy che mai, come questo modello satin incrociato e mini di Zara.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-satinato-incrociato-p02143256.html

– Non vorremo mica abbandonare gli slipdress che tanto ci hanno accompagnato quest’estate? Mango ne realizza un modello satin invernale con dettagli in pizzo e in quel famigerato tono blu velvet che fa tanto anni ’90. D’altronde, sappiamo bene quanto quest’anno il vintage sia trend imperante del guardaroba.

– Per chi cerca invece una sintesi perfetta delle tendenze dress, Liu Jo crea un modello che incrocia chemisier e blazer dress, dall’effetto punk con un paio di anfibi, super sexy con un paio di décolléte.