A chi è dedicata Susanna di Vasco Rossi? La sua musa è stata Susanna Marani, madre di Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023.

Susanna è una delle prime canzoni di Vasco Rossi ed è ancora oggi molto amata dai fan. Quella “bambina tutta colorata che quando va a ballare sembra un’aranciata” continua ad attirare parecchia curiosità. Sapete di chi si tratta? Vediamo a chi è dedicata la canzone del rocker di Zocca.

A chi è dedicata Susanna di Vasco Rossi?

Uscita nel lontano 1980, Susanna di Vasco Rossi è contenuta nell’album Tutta colpa di Alfredo, il terzo disco del rocker di Zocca. Così come avviene in tanti altri brani dell’artista, anche questo è dedicato ad una ragazza che ha fatto parte della sua vita. Era il 1977, il cantante aveva 26 anni e faceva il deejay in una discoteca che si chiamava Snoopy. E’ qui che il Blasco conosce una 16enne, che risponde al nome di Susanna Marani. Originaria di Modena, è in vacanza con i genitori nella tranquilla cittadina di provincia e, pian piano, diventa grande amica di Vasco.

Intervistata dalla Gazzetta di Modena, Susanna ha raccontato così quel periodo della sua vita: “Ci siamo conosciuti in quei pomeriggi e non ricordo come io abbia fatto a convincere i miei genitori a passare l’estate a Zocca. Però trascorrevo i pomeriggi a casa sua, con mamma Novella. Vasco suonava la chitarra e cantava, poi la sera si usciva insieme. Andavamo al Punto Club e lì ho scoperto Massimo Riva: un ragazzo magnifico, carino, dolce anche un po’ introverso. Ballavamo insieme e facevamo serata. Una sera Vasco, nel portarmi a casa, si ferma con l’auto e mi dice ‘ho una sorpresa per te’. Tira fuori una cassetta, la mette nello stereo e parte Susanna. Sono rimasta stupita, mi piaceva molto, ero davvero quella che lui raccontava. Gli ho chiesto se davvero fosse intenzionato ad inciderla. Il resto è storia“.

Ecco il video di Susanna di Vasco Rossi:

Susanna Marani è la madre di Angelica Baraldi del Grande Fratello 2023?

Appurato che Susanna di Vasco Rossi è dedicata a Susanna Marani, c’è un’altra curiosità che molti non sanno. La musa ispiratrice del Blasco dovrebbe essere la madre di Angelica Baraldi, concorrente Nip del Grande Fratello 2023. E’ stata la stessa gieffina a raccontare a Marina Fiordaliso della love story che la mamma ha avuto con il rocker di Zocca. Ha dichiarato:

“Vasco si innamorò di mia mamma. Sono usciti per un po’ di tempo, però lei aveva 16 anni e lui 26. Quando veniva a prenderla a scuola lei si vergognava tantissimo. A un certo punto Vasco le dice di salire in macchina perché voleva farle sentire qualcosa. Mette su la cassetta con la canzone Susanna. Lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno dj, Daniele. Quindi la Susy ha abbandonato Vasco“.

Angelica, inoltre, ha raccontato che mamma Susanna le ha fatto conoscere Rossi nel 2017, portandola direttamente nel bar di Zocca dove l’artista ancora oggi gioca a carte con gli amici di un tempo, compreso il rivale che all’epoca le rubò la fidanzata, ossia Daniele.

Ecco il video in cui la Baraldi racconta della love story di sua madre:

Angelica rivela: "Vasco Rossi si innamorò di mia madre. Le ha dedicato la canzone Susanna".#grandefratello pic.twitter.com/94J6gE3UqV — Roberto Mallò (@robymallo) September 28, 2023

Susanna di Vasco Rossi: il testo

Susanna è una bambina tutta colorata

che quando va a ballare sembra un’aranciata

e guarda già i maschietti…

Continua per il testo integrale

Ecco un’intervista a Susanna Marani: