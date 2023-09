Lo Spot Esselunga continua a far discutere, ma i meme hanno completamente conquistato il mondo social: ecco quelli più divertenti.

Una pesca può diventare motivo di polemica? A quanto pare sì, anche se dietro il prelibato frutto si nasconde ben altro. Ovviamente, stiamo parlando del chiacchieratissimo spot dell’Esselunga. Mentre esponenti di destra e sinistra continuano a battersi, sul mondo dei social i meme hanno vinto a mani basse: ecco quali sono quelli più divertenti.

Spot Esselunga: ecco quali sono i meme più divertenti

Da qualche giorno a questa parte si fa un gran parlare dello spot dell’Esselunga. Se non l’avete ancora visto, anche se dovreste vivere fuori dal mondo per non essere incappati almeno sui social sulla storia della piccola Emma, ve lo riassumiamo in poche righe. Madre e figlia vanno al supermercato. Ad un certo punto, il genitore perde di vista la bimba e la ritrova nel reparto frutta, davanti ad una pesca. “Ma ti sembra che scappi via così? Vuoi una pesca? Va bene, prendiamo la pesca ma non devi farlo mai più“. Tornano a casa, giocano un po’, ridono e poi arriva il papà. Ovviamente, si tratta di genitori separati. La piccola Emma viene preparata a dovere e va a trascorrere la notte a casa del padre. Arrivata in macchina, però, la bimba tira fuori la pesca e la regala al genitore: “Questa te la manda la mamma“.

Davanti allo spot dell’Esselunga, con cui ci complimentiamo per la genialata visto il riscontro ottenuto, la polemica è esplosa in un lampo. Piovono accuse di ogni tipo. Qualcuno sostiene che la pubblicità sia “un passo indietro su famiglia e diritti“, altri sottolineano che si tratta di “uno stereotipo fuorviante” e altri ancora che l’autore ha “giocato sui peggiori luoghi comuni sulla separazione come momento necessariamente drammatico“. Tralasciando apprezzamenti e critiche, la parte più divertente della storia sono, come sempre, i meme nati sui social.

Spot Esselunga: i meme vincono a mani basse

I meme hanno reso lo spot dell’Esselunga davvero iconico, forse inimitabile, almeno nella storia pubblicitaria degli ultimi anni. Qualcuno tira in ballo Freud.

Altri, invece, preferiscono concentrarsi su Andrea Giambruno, chiacchieratissimo compagno della premier Giorgia Meloni.

Ovviamente, non manca un riferimento alla nemica numero uno dell’attuale maggioranza di Governo, ossia Elly Schlein.

Tanti i riferimenti alla politica, da Matteo Renzi a Matteo Salvini, ma anche alla comunità LGBT.

I meme, di certo, hanno suscitato parecchia ironia sui social, ma non possiamo nascondere che alcuni facciano riflettere, e non poco.

Se fossi stato bianco la Meloni avrebbe detto: che tenerezza mi fai 🤦#Esselunga pic.twitter.com/gwhad9UtVu — Marco (@P_M_1960) September 27, 2023

Alla fine della fiera, polemiche a parte, ad aver vinto è stata Esselunga che, da giorni e giorni, continua ad essere al centro dell’attenzione. D’altronde, Oscar Wilde al suo Dorian Grey ha fatto pronunciare: “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli“.