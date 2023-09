La Fondazione Una, Nessuna, Centomila lancia un numero solidale per aiutare i centri antiviolenza in Italia: basta un sms.

La violenza di genere continua a essere un problema di estrema attualità in Italia. Il numero delle donne vittime di violenza sale di giorno in giorno. Una situazione non più tollerabile. Anche per questo motivo sono nati nel nostro paese molti centri antiviolenza, il cui obiettivo è dare un aiuto concreto a tutte le donne in difficoltà.

Centri che hanno bisogno di un sostegno per poter continuare nel loro lavoro. Nasce per questo motivo la nuova campagna solidale lanciata da Fondazione Una Nessuna Centomila in collaborazione con Differenza Donna APS. L’obiettivo è raccogliere fondi da distribuire tra i centri antiviolenza italiani e sensibilizzare allo stesso modo l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere.

I numeri della violenza di genere in Italia

La nuova campagna sms benefica è stata lanciata e promossa con il sostegno di tantissimi artisti del mondo della musica italiana e non solo. Anche dal mondo del cinema e dello spettacolo sono arrivate tante voci a sostegno dell’iniziativa, perché la violenza di genere riguarda le donne di tutte le età, tutti i ceti sociali, tutte le categorie professionali.

donna sangue violenza aggressione

Lo dimostrano i tanti, troppi casi di femminicidio che hanno sporcato il nostro paese in questi ultimi anni. Basti pensare che solo nel 2023, secondo i dati del Ministero dell’Interno, su 243 omicidi sono già 84 le donne uccise, di cui 69 in ambito familiare. 44 di queste sono state uccise dal proprio partner o dal proprio ex partner.

Una strage senza fine, arricchita dalle violenze e dalle molestie subite da giovani e meno giovani, che tanto scalpore hanno destato nel corso dell’ultima estate, e che rendono chiaro quanto ci sia ancora da fare per fermare un fenomeno apparentemente inarrestabile.

Come sostenere i centri antiviolenza

Per questo motivo la Fondazione Una Nessuna Centomila ha deciso di dare un sostegno concreto a chi prova ogni giorno ad aiutare le vittime di violenza in tutta Italia. Dopo aver dovuto annullare il concerto all’Arena di Verona a causa di un problema di salute di Fiorella Mannoia, ha quindi lanciato una campagna solidale via sms che sarà attiva fino al 30 settembre.

Inviando un sms al numero 45586 sarà possibile inviare 2 euro da cellulare personale WindTre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. In alternativa, sarà possibile donare 5 o 10 euro tramite chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Geny, Tiscali, TWT, Convergenze e Postemobile. Un modo semplice ma efficace per cercare di dare aiuto a chi ogni giorno lavora per diversi obiettivi.

I centri antiviolenza si occupano infatti di aiutare le donne a raggiungere l’indipendenza economica, attraverso anche una serie di percorsi di autodeterminazione. Si propongono l’obiettivo di combattere e superare gli stereotipi e i pregiudizi che legittimano spesso la violenza, e lo fanno attraverso anche interventi educativi all’interno delle scuole. Perché è attraverso l’educazione e la sensibilizzazione che si può davvero sperare di costruire un mondo migliore.

Di seguito lo spot che promuove la campagna antiviolenza della Fondazione: