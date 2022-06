A chi è dedicata Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari? Al centro della canzone c’è il senso metaforico del viaggio.

L’ultimo singolo lanciato dai Pinguini Tattici Nucleari si intitola Giovani Wannabe. Un nome particolare, che il cantante Riccardo Zanotti ci ha tenuto a spiegare nei dettagli. Il brano parla del senso metaforico del viaggio, del cambiamento e degli sforzi che si compiono per arrivare alla meta. A chi è dedicata la canzone?

A chi è dedicata Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari

Venerdì 27 maggio 2022, i Pinguini Tattici Nucleari hanno lanciato un nuovo singolo. Si intitola Giovani Wannabe e affronta il tema il viaggio, del cambiamento. Come mai gli artisti hanno scelto di chiamarla proprio così? A spiegarlo è stato il leader della band, Riccardo Zanotti: “Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla ‘fame’. (…) Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. (…) Ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca“.

“Nel cuore hai solamente foto di paesaggi

E non c’è posto per le tue foto con me

In auto dormi ed io non riesco a non guardarti

Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guard rail

Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze

Tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel

Spaccami come Hendrix con la Stratocaster

Fai uscire le mie ansie, ma non chiedi il cachet“.

I viaggi in macchina non sono mai semplici percorsi che dobbiamo affrontare per arrivare da un luogo all’altro. Silenzi, litigate, parole dolci e sogni: se le auto potessero parlare racconterebbero storie incredibili. Sono testimoni silenziosi di tanti cambiamenti, positivi e non.

“Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me“.

Le autostrade, tutte uguali eppure diverse agli occhi di quanti le osservano. Rappresentano il percorso, il tragitto che porta nei posti migliori. Il viaggio può anche essere duro o noioso, ma il panorama che avremo davanti agli occhi al termine del ‘rettilineo’ ci ripagherà di tutti gli sforzi. A chi è dedicata Giovani Wannabe? Al viaggio, simbolo metaforico fin dalla notte dei tempi.

Ecco il video di Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari:

Il significato della canzone

Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari ha un significato molto profondo, che difficilmente si comprende al primo ascolto. Parla dei ragazzi, di coloro che sono considerati i viaggiatori per eccellenza. Non a caso, vengono citate le autostrade, viste come la metafora perfetta dei viaggi più difficili, di quelli che ti mettono a dura prova. “Le autostrade ci sono sempre state care: sono non luoghi che acquistano il significato e il valore della gente che ci passa, ci lavora e ci spende ore e giorni“, ha dichiarato il cantante Riccardo Zanotti.

