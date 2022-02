A chi è dedicata Blu celeste di Blanco? Primo singolo estratto dall’album d’esordio dell’artista, racconta di un dolore straziante.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Mahmood, Blanco si sta godendo il meritato successo. A settembre 2021 è uscito il suo album d’esordio, intitolato Blu celeste, e anche il singolo omonimo è stato lanciato. Un brano profondo, che parla di un tema delicato: il distacco dovuto al lutto. A chi è dedicata Blu celeste?

A chi è dedicata Blu celeste di Blanco?

Blu celeste è il primo singolo dell’album di esordio di Blanco, uscito nel mese di settembre 2021 con l’etichetta Universal Music Italia. Dopo il successo ottenuto con la vittoria al Festival di Sanremo 2022 accanto a Mahmood con il brano Brividi, Riccardo Fabbriconi – questo il nome di battesimo dell’artista – si sta godendo un po’ di meritato successo. Blu celeste, non a caso, lo scorso settembre era il terzo disco più ascoltato al mondo, mentre l’omonimo singolo al primo posto delle top ten italiane. La canzone racconta il dolore straziante che si prova quando viene a mancare una persona cara.

“Quando, quando il cielo si fa blu

Penso solo a te

Chissà come stai lassù“.

La morte di un affetto è sempre difficile da accettare e, spesso, si convive con un senso di colpa difficile da spiegare a parole. Tante domande – Avrei potuto fare di più? Perché proprio a me? Come andare avanti? – e nessuna certezza.

“Ho la ragione che rallenta

Ogni mio senso di colpa

E non c’è un mostro che la tolga da me

E mi metterò al riparo

Mentre imparo ad accettarlo

Che se il tempo lo ha già fatto

Ora sei un mio ricordo

Un mio ricordo immaginario“.

Quando si vive un lutto, tutti dicono che il tempo è l’unica cura. Facile a dirlo, difficile da viverlo: è sempre così. Il protagonista di Blu celeste affoga nel suo dolore e prova a immaginare la persona che ha perso, mettendola a confronto con se stesso.

“Avevo un peso dentro

Un peso da levare

Ci ho messo un pezzo a raccontarti“.

Anche se il vuoto lasciato dalla scomparsa non si sanerà mai, con il tempo si può riuscire a convivere con il dolore. Il protagonista del brano l’ha fatto mettendo su carta i suoi pensieri, il suo ricordo. A chi è dedicata Blu celeste? Blanco è sempre stato molto geloso della sua vita privata, per cui non abbiamo alcuna certezza. Di certo, visto che il nome Celeste ce l’ha tatuato anche sul corpo, il destinatario è una persona cara. Intervistato da Rockol, ha ammesso: “Preferisco non entrare nei dettagli. Mi interessa che la gente capisca il messaggio e lo faccia proprio“.

Ecco il video di Blu celeste di Blanco:

Il significato della canzone

Il significato di Blu celeste di Blanco è profondo e difficilmente, anche per il modo di cantare dell’artista, si comprende al primo ascolto. Vedendo il video, però, si coglie alla perfezione il dolore che prova il protagonista. Il filmato inizia con il cantante che, a braccia aperte, domina una collina. Il suo sguardo e l’intero corpo spingono verso l’alto, verso il cielo. Eppure, una strana forza, lo fa rotolare verso il basso, nell’acqua. Tra la morte e la vita, però, vince il ricordo “del fratello che vorrei”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG