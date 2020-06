4 Ristoranti in Toscana: ecco i locali in gara nella puntata del 25 giugno

Ecco quali sono e dove sono i locali protagonisti della sfida nella puntata in onda giovedì 25 giugno 2020 di 4 Ristoranti.

Anche la sesta edizione di 4 Ristoranti giunge al termine: la puntata in onda su Sky Uno giovedì 25 giugno (come sempre a partire dalla ore 21.15) è infatti quella che chiude la stagione del programma culinario condotto da Alessandro Borghese. Per quest’ultima puntata, lo chef si è recato in Toscana, per l’esattezza nella provincia di Massa e Carrara alla ricerca del migliori ristorante della Lunigiana, una storica regione suddivisa amministrativamente tra la Liguria e appunto la Toscana.

4 Ristoranti in Toscana: la puntata del 25 giugno 2020

Per quest’ultima puntata della sesta edizione di 4 Ristoranti, l’ingrediente proposto da Alessandro Borghese che permetterà a uno dei locali di aggiudicarsi i punti bonus sono gli sgabei: un tipo di pasta lievitata che può essere utilizzato come pane o per accompagnare salumi e formaggi.

A sfidarsi in questa puntata sono il Ristorante La corte presso il castello di Pontebosio, la Trattoria Quita Terra, l’Agriturismo Montagna Verde e il Ristorante Agriturismo Cà Vidè.

Il Ristorante la corte presso il castello di Pontebosio, come anche il lungo nome suggerisce, si trova a Pontebosio. Silvana è la proprietaria del castello e due anni fa ha aperto il locale nel quale si respira l’aria della tradizione. I piatti proposti sono quelli tradizionali della zona ma con qualche rivisitazione.

Jonathan è invece il proprietario della Trattoria Quinta Terra che si trova a Fosdinovo, ai piedi del castello Malaspina: in questo locale si possono mangiare piatti tipici della cucina lunigiana ma rivisti secondo i gusti del proprietaria. Il menù comprende anche diversi piatti a base di pesce e tipici della cucina mediterranea.

L’Agriturismo Montagna Verde si trova invece ad Apella e il titolare è Luca. Il locale è molte suggestivo perché si trova all’interno di un’antica torre medievale costruita nel 1100. Il menù è caratterizzato dalle ricette che Luca ha imparato dalla madre e della nonna.

Infine, l’ultimo locale in gara è il Ristorante Agriturismo Cà Vidè di Francesca, che si trova a Caprognano. Il locale è costruito in una vecchia stalla e i prodotti che vengono realizzati provengono tutti dall’azienda di famiglia. Qui i piatti della tradizione sono abbondantemente rivisti.

