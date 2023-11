Tutte le iniziative in programma il 25 novembre 2023: cosa fare in Italia durante la Giornata contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre 2023 si celebrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una ricorrenza mai come quest’anno estremamente sentita in Italia. L’omicidio di Giulia Cecchettin, l’ennesimo in un anno tragico dal punto di vista dei femminicidi nel nostro paese, ha infatti acceso ancora una volta i riflettori su una piaga che nessuno ha ancora contrastato nel modo più opportuno.

Anche per questo motivo quest’anno si sono moltiplicate le manifestazioni e le iniziative che avranno luogo il 25 novembre nelle piazze delle varie città italiane. Manifestazioni in ricordo di Giulia Cecchettin, ma più in generale di tutte le donne vittime di violenza, per cercare di convogliare la rabbia accumulata in questi giorni in un grido di dolore che possa finalmente essere sentito da tutti coloro che hanno il potere di innescare un cambiamento non più rimandabile.

25 novembre 2023: le iniziative in programma in Italia

Quanto accaduto alla 22enne di Vigevano è stato solo il culmine di un dramma continuo che quest’anno si è consumato quasi senza tregua. Secondo i dati del Viminale, dal 1° gennaio al 12 novembre nel nostro paese 102 donne sono state uccise, 82 in ambito familiare o affettivo, 53 dal proprio partner o ex partner. Vittime aumentate a 105 nei giorni successivi, con l’aggiunta anche di Giulia. Numeri che fanno rabbrividire ma confermano anche quanto il cambiamento debba essere culturale, prima ancora che politico.

donne vittime di violenza

In un momento così drammatico, farà sentire la propria voce il movimento femminista e transfemminista Non una di meno, che ha organizzato per il 25 novembre due manifestazioni, una a Roma e una a Messina, per combattere in ogni modo la violenza patriarcale. Una piaga che continua a causare una strage nel silenzio colpevole di troppe persone.

Ma le manifestazioni di carattere nazionale non saranno le uniche due che avranno luogo in questa giornata così particolare e sentita. In tutta l’Italia si terranno infatti iniziative per mandare un messaggio importante e unitario contro un problema che riguarda tutte e tutti, nessuno escluso.

Manifestazioni e cortei in Italia contro la violenza sulle donne

Oltre alle manifestazioni organizzate da Non una di meno, nella gran parte dei comuni italiani si terranno analoghe iniziative in ricordo di Giulia Cecchettin e per dire basta alla violenza sulle donne. A Milano sono previsti, come ogni anno, gli eventi di Stop Violence Against Woman, oltre ad altri cortei ed eventi che coinvolgono gran parte dei quartieri della metropoli meneghina. Anche a Torino saranno diversi gli eventi in programma, organizzati in vari punti della città e da varie associazioni. Tra questi, Io non ho paura, rassegna iniziata l’11 novembre e che terminerà sabato 25 novembre.

Numerosi gli eventi organizzati anche nel comune di Roma per tutto il mese di novembre. Oltre alla manifestazione nazionale al Circo Massimo, verranno installate nel corso del mese, in vari punti della Capitale, molte panchine rosse. Si terranno inoltre diverse conferenze e dibattiti pubblici per cercare di sensibilizzare la popolazione sulla gravità della problematica. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito del comune.

Discorso simile per Firenze. Nella città toscana sono stati organizzati eventi volti a sensibilizzare la popolazione già nelle prime settimane di novembre. A ridosso del 25 sono in programma diverse manifestazioni in tutta la città. Da segnalare in particolare i percorsi e gli incontri di lettura nelle Biblioteche comunali del capoluogo toscano, inserite in gran parte nel calendario Off del festival L’eredità delle donne.

Tante le iniziative organizzate anche a Bologna, dove anche quest’anno torna il Festival La violenza illustrata, con avvenimenti ed eventi culturali in programma dal 25 novembre fino al 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti umani.

Marce, cortei e incontri di dibattito sono però organizzati in ogni città italiana, per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le altre vittime. Per ulteriori informazioni, se non si ha la possibilità di prendere parte alla manifestazione nazionale organizzata a Roma, ti suggeriamo di visitare il sito del tuo comune di appartenenza.