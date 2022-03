Il film 18 Regali è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Quella raccontata in 18 Regali è una storia commuovente che molto difficilmente lascerà indifferenti chi guarda il film. E a colpire ancora di più è che quanto raccontato nella pellicola diretta da Francesco Amato è tratto da fatti realmente accaduti, dalla storia vera di Elisa Girotto. Alla sceneggiatura del film ha collaborato anche il marito della donna, Alessio Vincezotto: vediamo allora qual è la trama di 18 Regali e qual è la storia vera che ha ispirato il film.

18 Regali: la storia vera

Elisa Girotto era una donna di 40 anni che è morta a causa di un tumore al seno: la terribile diagnosi le arrivò il giorno prima della nascita della figlia Anna. La donna, prima di morire, decise allora di acquistare 18 regali per la figlia, uno per ogni compleanno fino a quando Anna sarebbe diventata maggiorenne. Ad ogni regalo Elisa Girotto ha accompagnato anche una lettera per la figlia.

Vittoria Puccini 18 regali

“Quella di Elisa è una storia d’amore. Potente, indelebile. Di un amore che ha la forza di non arrendersi quando tutto intorno crolla. Elisa aveva solo quarant’anni quando un male incurabile l’ha tolta all’affetto dei suoi cari, a suo marito e alla sua famiglia, alla sua bambina di appena un anno. Prima che il suo cuore si fermasse, Elisa ha però trovato un modo di restarle accanto: un regalo per ogni compleanno fino alla sua maggiore età” ha spiegato il marito, Alessio Vincezotto.

18 Regali: il cast del film

A interpretare il ruolo di Elisa nel film è Vittoria Puccini, il marito Alessio è invece interpretato da Edoardo Leo, Benedetta Porcaroli è invece colei che interpreta la figlia Anna.

Nel cast del film sono inoltre presenti Sara Lazzaro, Marco Messeri, Betty Pedrazzi, Alessandro Giallocosta e Anna Terio.

