La storia d’amore tra Zendaya e Tom Hollan è finalmente ufficiale: la loro relazione è nata sotto la luce dei riflettori del mondo del cinema.

Non si tratta di certo della prima storia d’amore nata sul set di una produzione cinematografica, ma questa in particolare è stata così chiacchierata e voluta dai fan dei due attori che la sua ufficializzazione è davvero un qualcosa di speciale. Stiamo parlando chiaramente di Zendaya e Tom Holland, due delle stelle più giovani e allo stesso tempo più brillanti del panorama hollywoodiano. Molte indiscrezioni fanno risalire la coppia addirittura al 2017, anno in cui i due collaborarono nella realizzazione del film Spider-Man: Homecoming. Più recentemente, il rapporto tra Zendaya e Tom Holland aveva tornato a far parlare di sé nel corso di quest’estate, quando gli attori si scambiarono un bacio e alcune tenerezze in macchina.

Ora, però, la loro storia è stata ufficialmente confermata. “Ci sono molte cose che apprezzo di lui. Siamo tutti e due dei perfezionisti” ha commentato Zendaya in una recente intervista. “Sul set di Spiderman l’ho visto provare una scena di combattimento tutto il giorno. Faceva una mossa, tornava ai monitor, guardava la scena e diceva: “Posso farla meglio”. È stata una giornata estenuante, ma apprezzo molto la sua professionalità“.