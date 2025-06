Wanda Nara, il retroscena di Pasquale La Rocca: cosa è successo dopo Ballando

La rivelazione sul rapporto tra Wanda Nara e Pasquale La Rocca dopo aver vinto come coppia Ballando con le Stelle nel 2023.

Le vicende amorose di Wanda Nara sono sempre all’ordine del giorno. Ma della bella showgirl argentina si parla anche in chiave spettacolo con particolare riferimento alla sua passata partecipazione a Ballando con le Stelle. In particolare è stato Pasquale La Rocca a tornare sul rapporto con quella che è stata la sua partner nel 2023 nel programma e con cui ha trionfato nello show di Rai 1.

Wanda Nara e il rapporto con Pasquale La Rocca

Intervenuto a ‘La Vita in Diretta’, Pasquale La Rocca ha confidato che durante al trasmissione di Milly Carlucci, tra lui e Wanda Nara si fosse formato un bellissimo rapporto di amicizia che ha appunto portato i due a vincere l’edizione di Ballando. I due erano anche stati visti insieme in Turchia quando all’epoca l’argentina stava ancora con Mauro Icardi.

Wanda Nara – www.donnaglamour.it

“Durante il percorso mi ha anche portato a conoscere la sua famiglia. Com’era questa famiglia? Era davvero una famiglia felice. Quando sono andato lì in Turchia, ho visto la vera famiglia, questo amore per i figli, per Mauro, ed era bello assistere a tutto quello”, ha svelato La Rocca. “Credo che, come ha detto lei anche in trasmissione (a Sognando Ballando con le Stelle ndr), sia cambiato tantissimo nella sua vita. Ho notato tanta tristezza nei suoi occhi. E devo dire che mi dispiace perché le voglio bene, quindi io le auguro comunque tutto il meglio”.

Il retroscena dopo Ballando

In questo senso, le frasi di La Rocca sono dettate da quanto detto poco prima ovvero che a seguito di quella edizione di Ballando del 2023, lui e Wanda non si siano più sentiti. “Se è vero che dopo Ballando con le Stelle Wanda non mi ha mai più risposto? Allora, con Wanda sì, non abbiamo più… Diciamo che io ho provato, ho tentato diverse volte di mantenere quel rapporto, però devo dire che lei poi è stata sempre un personaggio molto misterioso, molto enigmatico, quindi non siamo riusciti più a sentirci“, ha rivelato il danzatore sul rapporto con l’argentina.