“Cachet troppo alto”: a Belve salta l’ospitata tanto attesa

Il retroscena su Belve e l’intervista “sognata” ma che al momento sarebbe in stand by a causa del cachet troppo elevato dell’ospite.

Un’altra puntata di Belve decisamente scoppiettante quella di martedì 3 giugno 2025 con Bianca Balti tra gli ospiti e in vena di confessioni importanti. Eppure, nel salotto di Francesca Fagnani ci sarebbe potuto essere un altro gigante che, però, a causa del cachet troppo altro starebbe vedendo il suo “sogno” di dover rispondere alle domande della gionalista in stand by.

Belve, l’intervista “in sospeso”

Ogni anno fa registrare numeri da record e anche in questa stagione Belve su Rai 2 non è stata da meno. Merito di Francesca Fagnani e degli ospiti scelti con cura che hanno saputo dare, ancora una volta, il mix giusto tra serietà e spensieratezza oltre che una buona dose di coraggio per affrontare quelle che sono poi state le critiche per certe risposte.

Francesca Fagnani – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo, pare che tra gli ospiti della trasmissione che ancora non si sono messi in gioco ci sia un famoso personaggio: Cristiano Malgioglio. In particolare, secondo le ultime rivelazioni, il paroliere avrebbe gradito presenziare ma a causa del suo alto cachet, questo non sarebbe stato ancora possibile.

Le richieste “troppo alte”

A fornire dettagli riguardo questa situazione è stato Alberto Dandolo su Oggi: “Cristiano Malgioglio, nonostante sia impegnato ad organizzare le sue nozze, si sta dedicando anima e corpo alle sue amiche del cuore per le quali si spende senza freni anche professionalmente. Ci sarebbe infatti lo zampino del cantautore siciliano dietro alcune ospitate in programmi di primo piano. Si devono al suo intervento le partecipazioni di Rosanna Fratello e dell’attrice napoletana Angela Luce a Verissimo e c’è il suo incoraggiamento dietro la scelta di Iva Zanicchi di lanciare una hit estiva”, si legge.

Da qui, però, ecco anche il retroscena legato a Belve: “Cristiano, che ha spopolato in giuria nell’ultima e fortunata edizione del talent Amici, sogna per stesso invece di sottoporsi al fuoco di domande di Francesca Fagnani a Belve. L’artista però avrebbe chiesto un cachet troppo alto“. Riusciranno Rai e Malgioglio a trovare un accordo?