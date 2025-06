Il famoso cantante Alex Britti è tornato a parlare di musica facendo riferimento anche al Festival di Sanremo e il cantautore Lucio Corsi.

Al netto della vicenda problematica legata all’ex moglie che lo spiava, Alex Britti è pronto ad essere protagonista a suon di musica. In occasione della presentazione del suo concerto evento “Feat.Pop”, in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla, l’artista ha rilasciato alcune parole a Il Fatto Quotidiano in merito anche a Sanremo e Lucio Corsi.

Alex Britti: il commento su Sanremo

Come detto, in occasione della presentazione del suo concerto evento “Feat.Pop”, in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla, Alex Britti è tornato a parlare di musica e lo ha fatto anche con qualche riferimento al Festival di Sanremo e alla possibilità di prendervi parte in futuro. In questo senso, il cantante si è lasciato andare ad una sorta di sfogo personale.

Alex Britti – www.donnaglamour.it

“Festival di Sanremo? Se ci torno? Ma tanto non mi vogliono, ho presentato più canzoni ma niente. Forse perché sono un’etichetta indipendente e quando proponi non hai merce di scambio. È un circuito chiuso ma non me ne faccio una malattia”, ha detto con sincerità l’artista.

Le parole su Lucio Corsi

Altro passaggio saliente da parte di Britti è stato quello legato alla figura tanto apprezzata di recente di Lucio Corsi. In questo senso, l’artista ha voluto condividere il proprio pensiero: “Lucio Corsi è bravo ma è un cantautore di oggi, un cantautore molto Instagram“, ha detto con la sua solita onestà. “Arriva prima il personaggio, la faccia bianca, c’è un lavoro di immagine. Io, quando penso a un cantautore, penso a De Gregori, non a Lucio Corsi. Appartengo ad un’altra generazione e voglio continuare a pensare a Francesco De Gregori“.

Complimenti, invece, per Alfa: “A mio figlio piace Alfa con cui condivido le sonorità. Scrive canzoni molto dirette, semplici che nascondono una profondità sana”, ha affermato ancora Britti.