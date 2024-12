Wanda Nara e L-Gante incontrano Maxi Lopez: la famiglia allargata si riunisce in Italia nella romantica cornice di Roma.

Per Wanda Nara inizia un nuovo capitolo dopo la fine del matrimonio con Mauro Icardi. Non solo ha annunciato di essere fidanzata da tre anni con il rapper L-Gante, ma ha anche fatto pace con il suo storico ex Maxi Lopez.

Durante l’ultimo viaggio in Italia, Wanda e Maxi hanno condiviso alcuni momenti insieme ai loro figli: un’occasione per riunire la famiglia allargata. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Wanda Nara a Roma con L-Gante: la famiglia si riunisce

La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono in compagnia del suo ex marito Maxi Lopez e il nuovo compagno, il rapper L-Gante.

I tre sono stati anche fotografati mentre si godevano insieme la colazione. Questo inaspettato momento di serenità familiare segna un nuovo capitolo nella vita della showgirl.

La foto, che ha subito fatto il giro dei social, mostra Wanda seduta accanto a Maxi Lopez, padre dei suoi primi tre figli, mentre di fronte a loro è seduto L-Gante. Maxi e L-Gante appaiono sereni, prova che, nonostante le differenze e le situazioni complesse, la coesistenza pacifica è possibile.

Questa riconciliazione non è di natura sentimentale tra Wanda e Maxi, ma rappresenta un’evoluzione nel loro rapporto, maturato per il bene dei figli. Wanda, d’altra parte, è ormai una presenza fissa accanto al rapper argentino.

Wanda Nara: rapporti tesi con Mauro Icardi

Se con Maxi Lopez la pace sembra essere stata raggiunta, altrettanto non si può dire per Mauro Icardi, ex marito di Wanda e padre delle sue due figlie più piccole. I rapporti tra i due restano tesi, complicati da questioni legali e personali.

Pare che Icardi avrebbe chiesto la custodia delle figlie dopo un party di compleanno organizzato da Wanda, accusandola di scarsa attenzione materna.

Wanda, però, ha respinto con fermezza le accuse, e ha definito il suo ruolo di madre e spiegato che le bambine erano sotto custodia della tata durante il momento più discusso della festa.