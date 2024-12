Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera e Fedez avvistati alla scuola di Leone e Vittoria per la recita di Natale.

L’influencer Chiara Ferragni, il rapper Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e la sua ex moglie Nicole Moellhausen si sono ritrovati nello stesso luogo. Stiamo parlando del prestigioso istituto St. Louis di Milano.

Le coppie e i rispettivi ex si trovavano lì per assistere alla recita natalizia dei loro bambini. L’occasione è stata documentata dal settimanale Chi, che nel numero in edicola pubblica le foto dell’evento.

Si tratta del primo incontro (documentato) tra ex coniugi e nuovi partner. Ma com’è andata? Scopriamo i dettagli.

L’incontro tra ex

La relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, manager erede della famiglia Pirelli, ha catturato l’attenzione dei media fin dal suo esordio.

Secondo Chi, la nuova coppia avrebbe pianificato di trascorrere le imminenti vacanze natalizie con la famiglia di lui all’Alpe di Siusi, seguite da un Capodanno a St. Moritz insieme ai figli.

Fedez

Parallelamente, Fedez e Chiara stanno finalizzando la loro separazione. Il tribunale di Milano ha confermato l’accordo che porterà al divorzio definitivo nei prossimi mesi.

Secondo il settimanale Chi, il clima durante la recita è apparso sereno e privo di tensioni visibili. Questa è la prima occasione pubblica in cui i quattro ex coniugi e attuali partner sono stati fotografati insieme.

Chiara Ferragni: ex e nuovi legami

La presenza discreta di Giovanni Tronchetti Provera e della sua ex moglie Nicole Moellhausen all’evento ha colpito l’opinione pubblica.

Dopo una separazione poco mediatica, il nuovo legame del manager con Chiara Ferragni ha inevitabilmente portato la sua vita privata sotto i riflettori, un cambiamento significativo per una famiglia tradizionalmente riservata.

Mentre la nuova relazione di Ferragni continua a far parlare, per Fedez il futuro sentimentale rimane avvolto nel mistero. I fan si chiedono quale sarà il prossimo capitolo nella vita del rapper.