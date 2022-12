Wanda Nara non smentisce più la relazione con il rapper L-Gante e conferma la separazione da Mauro Icardi.

Adesso sembra che Wanda Nara sia riuscita a schiarirsi le idee. Nonostante la vacanza da sogno alle Maldive con Mauro Icardi, l’argentina non riesce più a vedere un futuro accanto al calciatore. Per lei, dunque, pare che la separazione sia l’unica soluzione. “Mauro non vuole separarsi. Ma la verità è che da ottobre ho deciso di prendere le distanze – ha confessato al settimanale Hola! – . Le cose non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare”.

Wanda Nara e l’amore con L-Gante

Decisa ad allontanarsi per sempre dallo sportivo per il bene suo e dei figli, Wanda Nara ha confermato la passione ritrovata accanto al rapper L-Gante.

“Sto molto bene con lui. Non posso dirti quello che succederà domani. Non ho pregiudizi – ha spiegato – . Ultimamente molti uomini si sono avvicinati a me e posso dirti che con L-Gante c’è qualcosa di autentico…”.

“Io, forse, vivo in un mondo più artificiale, e incontrare una persona così diretta come lui mi ha fatto molto riflettere – ha aggiunto – . Ad esempio: perché ho tutto quello che ho se forse posso accontentarmi di meno? Lui mi rispetta però è molto diverso da me. Io non bevo alcolici e non fumo sigarette”.

E, proprio a proposito dei beni materiali di cui gode, Wanda ha rivelato: “[…]Sono sempre stata attenta al denaro e ho trasmesso questo ai miei figli. Sono una grande pianificatrice. I miei figli hanno già la loro eredità nel caso dovesse accadermi qualcosa”.

