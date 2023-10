In vista del suo debutto a Ballando con le Stelle, Wanda Nara ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione allo show e sulla sua malattia.

Wanda Nara ha confessato che per 13 anni Milly Carlucci le avrebbe chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle e che solo ora, finalmente, lei sarebbe stata in grado di accettare la sua proposta. La questione risulta strana se si pensa che, negli ultimi mesi, la showgirl è stata al centro delle cronache per via della sua presunta leucemia, e sulla questione lei stessa è intervenuta nelle ultime ore a Oggi affermando:

“Non ho mai “giocato” con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono “inchiodata” a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo”, ha affermato la moglie e manager di Icardi, che finora non ha mai confermato né smentito le voci in merito alla sua malattia.

Wanda Nara

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: la malattia

Wanda Nara si è confessata in un’intervista a Oggi ed è tornata a scagliarsi contro la fuga di notizie in merito alla sua leucemia (che lei non ha ancora confermato né smentito di avere in maniera chiara). La vicenda avrebbe allarmato i suoi figli e lei stessa ha ammesso commossa:

“Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui (il giornalista argentino Jorge Lanata, ndr.) lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice””.

Wanda Nara ha affermato che avrebbe accettato di partecipare a Ballando con le Stelle proprio per “normalizzare” la sua situazione ed essere di esempio per i 5 figli da lei avuti con Maxi Lopez e con Mauro Icardi.

“Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile”, ha affermato la showgirl, che dal prossimo 21 ottobre sarà in tv con lo show di Milly Carlucci.