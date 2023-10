Stando a indiscrezioni circolate in rete Belen Rodriguez sarebbe stata vista entrare in una clinica di Padova.

Stando a quanto riporta Il Gazzettino Belen Rodriguez, da giorni assente dai social, sarebbe stata avvistata mentre entrava in una clinica di Padova. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la clinica, contattata da Il Gazzettino stesso, non ha fornito delucidazioni in merito alla questione. “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti”, ha fatto sapere la struttura (stando a quanto riporta Il Gazzettino).

Belen Rodriguez

Belen in una clinica di Padova: l’indiscrezione

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Da giorni la showgirl è assente dai social e in tanti, tra i fan, si chiedono cosa le stia succedendo. Belen ha dato forfait alle sue ultime ospitate tv per dei non meglio precisati problemi di salute e, inoltre, da settimane non si mostra più in prima persona sui social.

Secondo le ultime indiscrezioni (riportate da Chi) si sarebbe trasferita a Brescia per poter stare accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, mentre i suoi figli sarebbero rimasti a Milano con i nonni e con i loro rispettivi padri.

Sulla vicenda al momento non vi sono conferme e la showgirl non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione. Secondo i fan Belen sarebbe stata visibilmente dimagrita nelle sue ultime foto sui social, e per questo in molti sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Ora che i rumor sono diventati sempre più insistenti la showgirl o il suo staff si decideranno a rompere il silenzio?