Bruno Vespa è stato costretto a condurre l’ultima puntata di Porta a Porta da casa e lui stesso ha svelato perché in diretta tv.

Durante la diretta di Porta a Porta e di Cinque Minuti, il conduttore Bruno Vespa ha svelato di aver contratto il Covid e di essere costretto quindi a lavorare da casa fino a quando non sarà risultato negativo al tampone.

“Vi chiedo scusa ma dopo tre anni e mezzo di attesa il Covid è venuto a trovarmi in forma leggera ma devo stare lontano da voi”, ha dichiarato il volto tv, le cui condizioni generale fortunatamente sarebbero buone.

Bruno Vespa

Bruno Vespa ha il Covid: le sue condizioni

Bruno Vespa è stato costretto a condurre il suo famoso programma in collegamento da casa perché è risultato positivo al Coronavirus. Lui stesso ha confessato la questione durante la diretta del programma, precisando che la malattia si sarebbe manifestata per lui in forma lieve.

Vespa continuerà a condurre da casa i suoi programmi fino a quando non risulterà negativo al tampone, ma le sue condizioni sono comunque buone. Gli ospiti dell’ultima diretta dello show sono stati Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, e Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra.

Al momento non è dato sapere quando Vespa potrà tornare a condurre il suo programma direttamente dallo studio ma lui ha fatto sapere che attenderà l’esito negativo del tampone. Sui social intanto i fan gli stanno inviando i loro auguri per una pronta guarigione e sono impazienti di saperne di più.