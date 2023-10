Fabio Fazio ha rotto per la prima volta il silenzio su un consiglio da lui ricevuto da parte della storica amica Luciana Littizzetto.

In vista del suo debutto su Nove con la nuova edizione di Che Tempo Che Fa (al via da domenica 15 ottobre) Fabio Fazio ha svelato un prezioso consiglio che gli sarebbe stato dato dalla sua storica amica e collega Luciana Littizzetto(poco tempo prima del suo addio alla Rai).

“A un certo punto, quando non succedeva nulla in Rai, mi ha detto: ‘Fabio dobbiamo andare dove ci vogliono. E abbiamo bisogno di novità. Aveva ragione. È una della poche persone amiche che ho trovato nel mio lavoro. Resteremo una coppia di fatto anche quando andremo in pensione”, ha svelato a Oggi.

Fabio Fazio

Fabio Fazio: il consiglio di Luciana Littizzetto

Fabio Fazio è ormai pronto al suo debutto su Nove dopo il suo discusso addio alla Rai e, alla vigilia del suo nuovo inizio, ha svelato alcuni retroscena anche su quelli che sarebbero gli ospiti che lui vorrebbe a tutti i costi all’intento del programma (e che, finora, gli avrebbero dato forfait). Tra i no più difficili da digerire il conduttore ha affermato che vi sarebbe: “Quello di Vasco Rossi, più volte. Mi dispiace, credo che abbia un mondo incredibile da raccontare”.

Un altro personaggio che in più d’un occasione avrebbe declinato il suo invito sarebbe il famoso stilista Giorgio Armani. “Ma io non mi arrendo“, ha precisato il conduttore. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova edizione del programma, che prenderà il via dal 15 ottobre.