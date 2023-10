Chanel Totti e suo fratello Cristian hanno voluto ricordare il nonno scomparso, Enzo Totti, venuto a mancare a causa del Covid.

Tre anni fa, a seguito del suo contagio da Coronavirus, Enzo Totti è scomparso. In queste ore i suoi nipoti Cristian e Chanel Totti (figli di Francesco Totti) lo hanno voluto ricordare via social.

Chanel ha pubblicato una foto in cui è ritratta da bambina sulle spalle del nonno, e ha scelto come brano per la story in questione Piccola Stella di Ultimo. Suo fratello Cristian invece ha pubblicato una foto del nonno Enzo e ha scritto: “Tre anni senza di te, mi manchi da morire nonno. Ti amo”.

Francesco Totti: i figli ricordano il nonno scomparso

Attraverso i social Chanel e Cristian Totti hanno ricordato il nonno scomparso, Enzo Totti, venuto a mancare improvvisamente a causa di Covid-19. La sua scomparsa fu un duro colpo anche per suo figlio Francesco Totti che, all’epoca dei fatti, scrisse sui social: “Ciao papà, ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te (…) Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ricordi nel mio cuore. Ciao papà…anzi…ciao sceriffo…..fai buon viaggio”

In tanti avevano espresso la loro solidarietà e il loro calore all’ex calciatore a seguito del suo tragico e inaspettato lutto. Totti non ha mai fatto segreto di essere legatissimo al padre, che tutti a Roma erano soliti chiamare “lo sceriffo”.