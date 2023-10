L’ex dama di UeD Ida Platano ha mostrato via social un mazzo di fiori ricevuto da un suo misterioso spasimante segreto.

Nonostante da oltre un anno sembri aver trovato finalmente la serenità accanto a Alessandro Vicinanza, Ida Platano è finita al centro dell’attenzione generale via social dopo aver mostrato un mazzo di rose a lei inviato da un misterioso spasimante.

“Eccomi qua, guardate che belle rose, bianche e rosse. Sono stupende. Ti ringrazio Pino, con tanto di numero di cellulare, e vorrei ringraziare anche chi me li manda in anonimo. Vedete queste, bellissime”, ha detto Ida nelle sue stories via social. Alessandro Vicinanza non sarà geloso?

Ida Platano: il regalo dello spasimante segreto

Attraverso i social Ida Platano ha mostrato uno stupendo mazzo di rose che, a quanto pare, le sarebbe stato inviato da uno spasimante segreto. Ida ha anche affermato che spesso riceverebbe dei fiori da ammiratori “anonimi”, e la questione non ha mancato di attirare l’attenzione da parte dei fan dei social.

Al momento il compagno dell’ex dama, Alessandro Vicinanza, non ha rotto il silenzio in merito alla questione e, stando a quanto emerso sui social, la storia tra lui e Ida starebbe proseguendo a gonfie vele. I due hanno trascorso le vacanze insieme e in una delle sue ultime interviste Alessandro ha fatto sapere di essere pronto anche ad avere un figlio con Ida. Sarà vero? I fan dei social sono impazienti di saperne di più.