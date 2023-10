Alice Campello e Alvaro Morata sono stati presi di mira dai leoni da tastiera per un loro breve soggiorno a Parigi.

Alice Campello e Alvaro Morata nelle ultime ore si sono mostrati mentre si godevano un breve soggiorno a Parigi, tra shopping nei negozi più in della Capitale Francese e una passeggiata per i principali monumenti. La questione è valsa non poche critiche alla coppia, e sui social c’è chi li ha accusati di fare sfoggio di lusso o di essersi recati a Parigi addirittura a bordo di un jet privato.

La stessa Alice Campello ha replicato affermando: “In realtà era un volo normale (non privato, ndr) in economy perché non c’era più posto e i bambini erano con mia mamma e mia suocera”.

Alice Campello e Alvaro Morata: le critiche degli haters

Alice Campello e Alvaro Morata sono riusciti a ritagliarsi un weekend da soli (la coppia ha quattro figli) e a volare nella capitale più romantica del mondo, Parigi. Sui social però, come sempre, non sono mancate le critiche degli haters e infatti c’è chi ha scritto:

“Volete ostentare troppo”, e ancora: “Con quello che è costata la vostra vacanza io ci vado avanti mesi”. Alice Campello per il momento si è limitata a replicare contro coloro che l’hanno accusata di aver preso un jet privato e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento sembra che lei e Alvaro Morata, incuranti delle critiche, siano più felici ed uniti che mai.