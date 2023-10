Nikita Pelizon ha ammesso di aver fatto degli errori dopo il lancio dei suoi corsi motivazionali dal costo da capogiro.

Nikita Pelizon è intervenuta a Radio Cusano Campus in merito ai suoi corsi motivazionali che hanno generato una marea di polemiche in rete.

“Ci sono stati errori da parte mia, ma sto ricevendo troppe critiche”, ha voluto precisare l’ex vincitrice del GF Vip, e ancora: “Ho deciso di lasciare i prezzi di lancio per il costo, 97 o 124 euro. Questo per farvi capire quanto mi interessa guadagnarci sopra”.

Nikita Pelizon: i corsi motivazionali

Nikita Pelizon è stata travolta da una vera e propria marea di polemiche per i suoi corsi motivazionali, e in tanti l’hanno accusata di aver cercato di lucrare sui problemi altrui senza per altro avere le dovute qualifiche. A Radio Cusano Campus l’ex vincitrice del GF Vip è voluta tornare a parlare della questione, e ha affermato:

“Ho ricevuto molte critiche su quello che stavo facendo, sia da personaggi conosciuti e non. Io ho parlato sempre della mia storia personale, dove ho avuto anche momenti di down totale. Dopo questo boom mediatico non sarei stata in grado di affrontare una situazione del genere senza il mio percorso interiore. Le parole hanno un peso. Oggi sono più consapevole di prima. Il mio corso si basa sulla ricerca della felicità e della positività”.

Nikita ha anche precisato di aver lasciato i suo corsi al loro prezzo di lancio, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.