Le restrizioni sono un male necessario, ma come affrontarle di nuovo? Ecco dei consigli per vivere meglio il lockdown (di nuovo).

Per affrontare le nuove restrizioni e vivere meglio il lockdown non esiste una formula perfetta, ci sono però dei consigli che potranno esservi utili per affrontare i nuovi divieti. Preoccupazione, disagio e stress, sono tutte sensazioni che a distanza di un anno dal primo lockdown continuiamo a provare. Per superare questo momento è importante creare dei nuovi equilibri e, vista l’incertezza del futuro, cercare di concentrarsi sul momento presente. Concedersi del tempo per se stessi e porsi degli obiettivi a breve termine può aiutare a non lasciarsi sopraffare dal peso dell’ansia, vediamo quali suggerimenti seguire per affrontare questo periodo.

Create una nuova routine

Le nostre giornate prima erano scandite dalle uscite, da appuntamenti, impegni e incontri e l’assenza di tali ritmi può destabilizzare. È importante, quindi, riuscire a trovare una nuova routine da seguire per riorganizzarsi la giornata e mantenere così la normalità.

guanti attrezzi bricolage

Al tempo stesso si può cogliere l’occasione di dedicarsi a un’attività a lungo rimandata, per impegni e mancanza di tempo. Cimentarsi in una nuova ricetta, fare dei piccoli restauri in casa, dedicarsi al proprio hobby o provare a imparare qualcosa di nuovo come a suonare uno strumento. Dedicarvi a qualcosa in grado di appassionarvi vi aiuterà ad allontanare la sensazione di attesa che tende a permeare le giornate, soprattutto se ci si ritrova con più tempo libero a disposizione.

Parola d’ordine: moderazione

Cercate di non focalizzarvi troppo su un’unica attività, anche in questo caso il buon senso vi aiuterà a stabilire il giusto ritmo per ogni cosa. Evitate di passare troppe ore sui social o ricadere nel binge watching finendo per trasformare le maratone di film o serie tv in una vera e propria dipendenza.

Telecomando e schermo TV

Per vincere la lontananza e la solitudine potete dedicarvi a qualche attività di condivisione: entrate in un gruppo di lettura o condividete la visione di un film per poi discuterne insieme. Se siete persone molto attive trovate il modo per incanalare la vostra energia ad esempio facendo attività fisica anche a casa.