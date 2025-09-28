Vivere meglio e più a lungo: le strategie di Filippo Ongaro contro diete drastiche

Longevità e benessere: i consigli di Filippo Ongaro per vivere meglio senza ricorrere a diete drastiche.

Viviamo in un’epoca in cui la ricerca della longevità è diventata una vera e propria tendenza. Tra libri, podcast e mode social, sono aumentati, a dismisura, i consigli su come restare giovani più a lungo. Come ricorda Filippo Ongaro, però, primo italiano certificato in medicina anti-aging e medicina funzionale negli Stati Uniti, la differenza non sta nei proclami ma nelle abitudini quotidiane. Con l’uscita del suo tredicesimo libro Il mindset della longevità (Vallardi), l’esperto ribadisce che non servono diete drastiche, bensì la capacità di costruire un percorso sostenibile di benessere. Ecco i consigli che ha elargito.

I consigli di Filippo Ongaro per vivere meglio e a lungo, evitando diete drastiche

Ongaro sottolinea come il vero ostacolo alla longevità e, in generale, al benessere sia la ricerca di gratificazioni immediate.

Le persone, spiega, spesso si lasciano intimorire da pratiche che appaiono drastiche, tra le quali possiamo annoverare digiuni prolungatie bagni in acqua ghiacciata: di conseguenza, dunque, rinunciano ancor prima di iniziare. In realtà, ciò che fa davvero la differenza sono i gesti minimi ma costanti.

Un esempio – in tal senso – è l’attività fisica: chi non ha mai praticato sport può iniziare con una semplice camminata quotidiana di dieci minuti, da mantenere per mesi fino a trasformarla in abitudine. Con il tempo sarà naturale aumentare durata e intensità.

Lo stesso principio vale per l’alimentazione: meglio introdurre – in maniera graduale – nuove abitudini sane, ad esempio una porzione di verdure a ogni pasto e sostituire i cereali raffinati con quelli integrali, piuttosto che seguire diete drastiche e insostenibili.

Il ruolo della mentalità nella longevità

Un aspetto fondamentale, sottolinea Ongaro, è quello psicologico. La società moderna, nonostante le promesse della tecnologia, non ha reso le persone più libere, ma spesso più stressate.

Per evitare di cadere nel circolo vizioso della stanchezza serale e delle cattive abitudini, l’esperto consiglia di dedicarsi al mattino alle attività più importanti per la salute, quando le energie mentali sono maggiori e le decisioni più lucide.

Il libro mette in luce, inoltre, il fatto che la chiave di tutto non è certamente una disciplina faticosa, intensa e sacrificata, bensì la capacità di creare nuove routine attraverso piccoli gesti quotidiani.

Abitudini semplici e sostenibili cambiano – con gradualità – il modo di pensare e proprio questa trasformazione mentale diventa il vero motore della longevità. Secondo Ongaro, infine, i benefici arrivano a qualsiasi età, anche se è importante iniziare quanto prima per sperimentarli fin da subito.