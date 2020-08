Nove matrimoni per Zsa Zsa Gabor e solo quattro per Maurizio Costanzo: ecco tutti i vip che si sono sposati più volte.

Uno dei giorni più belli, per una persona, sicuramente è quello del matrimonio. L’abito bianco, i fiori, l’emozione di unirsi in matrimonio e poi ovviamente la festa con amici e parenti, insomma tutto perfetto. Spesso sogniamo il nostro giorno più bello fantasticando a osservare i matrimoni dei personaggi famosi. Ma cosa accade quando il nostro beniamino si sposa più volte? Nel mondo dello spettacolo, infatti, accade molto frequentemente che l’anima gemella tarda ad arrivare e così ci si sposa abbastanza spesso. Da Silvio Berlusconi a Liz Taylor passando per Silvio Berlusconi, sapete quante volte i personaggi famosi sono convolati a nozze?

Nove volte sì: da Zsa Zsa Gabor a Maurizio Costanzo

C’è un’attrice che è convolata a nozze per ben nove volte: si tratta di Zsa Zsa Gabor che si è sposata così tante volte non perdendo mai fiducia nell’amore. Il primo matrimonio è stato celebrato nel 1937, l’ultimo nel 1986 con Frédéric Prinz von Anhalt che ha definito il suo più grande amore.

Sorte molto simile quella di Liz Taylor che è convolata a nozze solo otto volte. Il primissimo marito dell’attrice è stato Conrad Hilton Jr, della famosa famiglia Hilton. Il matrimonio, però, è durato solo un anno e alla fine i due si sono separati. L’ultima volta che la diva è convolata a nozze è stato nel 1991 con Larry Fortensky.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale

Se pensate che solo le star internazionali amano sposarsi, più volte, beh vi sbagliate di grosso. Anche i vip nostrani hanno un certo fascino per i matrimoni. Lo sa bene Maurizio Costanzo che si è sposato per ben quattro volte. Se l’ultima moglie, Maria De Filippi, la conosciamo tutti delle altre tre si sa un po’ meno.

La prima moglie è stata Lori Sammartino il matrimonio non è durato neanche un anno dal momento che i due hanno divorziato quasi subito. Successivamente si è unito in matrimonio con Flaminia Morandi e subito dopo con Marta Flavi.

Silvio Berlusconi: tre matrimoni per il cavaliere

Nonostante sia stata una personalità, in fatto di amore, abbastanza discussa Silvio Berlusconi è convolato a nozze solo tre volte. L’ex premier, infatti, Per ben 20 anni è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Il matrimonio di cui tutti ricordano, però, è stato quello con Veronica Lario, con cui è convolato a nozze nel 1990 fino al divorzio. Nel 2013, infine, ha detto sì per la terza volta con Francesca Pascale.

