Ma lo sapete che ci sono vip che hanno sposato i loro fan? A volte il sogno di convolare a nozze con il proprio idolo si avvera… Ecco chi sono!

A chiunque di noi è capitato almeno una volta nella vita di sognare il grande incontro con le nostre star preferite. Qualcuno addirittura sogna di baciarle o condividere anche solo una cena, altri addirittura vorrebbero convolare a nozze con loro. Ma lo sapete che qualcuno ha davvero realizzato questo sogno? Sono tanti i vip che hanno sposato i loro fan, quindi non demordete potrebbe succedere anche a voi!

Chi sono i vip che hanno sposato i loro fan?

La bellissima Anne Hathaway, nel 2008 era reduce dalla separazione dal suo ex marito, Raffaello Follieri, un ricco finanziario incarcerato per frode fiscale. In seguito alla delusione d’amore voleva rimanere da sola e concentrarsi sulla carriera da attrice. Ma i suoi amici le hanno presentato il suo più grande ammiratore, Adam Shulman. Dopo poco tempo la donna gli ha chiesto di uscire e dal momento del loro primo incontro non si sono più lasciati. In seguito sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio.

Katie Holmes ha dichiarato pubblicamente di amare Tom Cruise fin da quando era bambina, tanto da avere il suo poster appeso in camera. La donna non si è mai demoralizzata e il resto è storia… Il loro matrimonio è durato 6 anni ed è nata la piccola Suri.

Chi sono i vip che sono convolati a nozze con i loro fan?

Michelle Hunziker è arrivata in Italia per intraprendere la carriera da modella all’età di 16 anni e il suo cantante preferito è sempre stato Eros Ramazzotti. È stata accompagnata dalla mamma ad un concerto del cantante, ma improvvisamente è svenuta sotto al palco. Qui la coppia si è conosciuta, è convolata a nozze e ha avuto una figlia, Aurora. La loro storia è poi giunta al capolinea poiché Michelle è stata vittima di una setta.

Lo stesso è accaduto per la compianta Kelly Preston e John Travolta, Elvis Presley e Priscilla e Julia Roberts e Daniel. Allora cosa state aspettando? Andate alla ricerca del vostro idolo per sposarlo!

