Tantissime dive di Hollywood almeno una volta nella vita hanno deciso di tingere la loro chioma castana di biondo. E voi come le preferite?

Meglio mora o bionda? Questo è proprio un antico dilemma che affligge non solo noi comune mortali ma anche le star, che spesso decidono di cambiare look. Che sia per un film o per scelta sono tante i personaggi di Hollywood che decidono di dare un cambio – di colore – alla propria vita. Ma scopriamo insieme chi ha scelto di abbandonare la chioma castana per un bel blonde.

Da Kim Kardashian a Scarlett Johansson: le star che sono diventate bionde

Kim Kardashian, la regina dei social e dei selfie sa come dettare tendenza. L’iconica influencer, infatti, ha cambiato spesso look di capelli, non solo per il taglio ma anche con il colore. Per un periodo ha infatti abbandonato la sua chioma castana per far spazio a una versione bionda di lei.

Stessa sorte per Scarlett Johansson che sulla sua chioma bionda ha costruito, parte, della sua fortuna. Camaleontica non solo nelle parti che interpreta al cinema, la Johansson sfoggia magnificamente sia un look biondo che castano.

Ashley Benson è un’altra a cui piace cambiare. Da sempre bionda, l’attrice di Pretty Little Liars per un periodo si è convertita al castano, per poi ritornare alla sua chioma dorata. Anche Vanessa Hudgens per un periodo ha deciso di abbandonare i suo capelli mori per passare al biondo. Molti suoi fan, però, la preferiscono al naturale.

Kimono Kim Kardashian

Da Anne Hathaway a Jennifer Lawrence: meglio bionda o mora?

Anche la protagonista de Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway ha deciso di abbandonare il suo castano naturale per un colore decisamente più chiaro. Bionda e con un haircut che le conferisce un’aria più smaliziata.

Anche Jennifer Lawrence, attrice di Hunger Games, ha cambiato colore diventando bionda. Com’è successo anche alla collega Emma Roberts che con il colore bionda ha acquisito ancora più luce e ha messo in risalto i suoi occhi.