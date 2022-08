Quanto guadagnano gli influencer: il tariffario per i vari social, da Facebook e Instagram a YouTube e TikTok.

Ma gli influencer quanto guadagnano? Quante volte te lo sarai chiesto, o avrai sentito qualche tuo amico o conoscente farsi questa domanda. Da qualche anno a questa parte la professione dell’influencer è in effetti una delle più desiderate, anche perché all’apparenza sembra molto redditizia con uno sforzo tutto sommato non eccessivo. In realtà i profitti di un influencer variano a seconda del tipo di contenuti, del successo e di tanti altri parametri.

A fornire un quadro più chiaro del possibile tariffario degli influencer sulle varie piattaforme social, da quelle del gruppo Meta a YouTube e TikTok, è stato uno studio condotto dal team di DeRev. Si tratta della prima indagine sul mercato degli influencer in Italia e distingue tra le diverse tipologie di personaggi presenti sulla rete: si va dai cosiddetti “nano influencer” (dai 5mila ai 10mila follower) ai “mega influencer” (da uno a cinque milioni di follower). Vediamo cosa emerge da questo studio.

Quanto guadagnano gli influencer di Facebook

Partiamo dai personaggi più influenti sulla principale piattaforma social del gruppo Meta di Zuckerberg, Facebook. I nano influencer si caratterizzano per un numero di follower che va dai 10mila ai 25mila follower, con Engagement Rate che non sia sotto lo 0,30%. Il compenso in questo caso per il singolo post va dai 50 ai 250 euro.

Un micro influencer, da 25mila a 100mila follower e E.R. da non meno di 0,10% può guadagnare per ogni post dai 250 ai 750 euro. Un mid-tier influencer, da 100mila a 300mila follower ed E.R. da non meno di 0,06%, sale a un guadagno da 750 a 1000 euro per ogni post.

Facebook

Si sale ancora di livello con i macro influencer, dai 300mila al milione di follower, con E.R. medio da 0,03%. In questa categoria con un singolo post si può guadagnare dai 1000 ai 2500 euro. Ancora più grandi le somme per i mega influencer, che vantano dal milione ai 3 milioni di follower con E.R. da 0,01%. In questo caso un post vale da 1000 a 5mila euro. E chiudiamo con le celebrity, ovvero le star di Facebook da oltre 3 milioni di follower. Per loro un post può valere di media dai 5mila ai 15mila euro. Ti sembra tanto? Aspetta di leggere i guadagni per Instagram.

Instagram: i guadagni degli influencer

Può sembrare strano, ma gli influencer del gruppo Meta che guadagnano di più sono quelli di Instagram, e non quelli di Facebook, a fronte però di un engagement rate vistosamente più alto. Non cambiano per le cose per i nano influencer, che possiedono dai 5mila ai 10mila follower e un E.R. di 4,5% e possono guadagnare con ogni post dai 50 ai 250 euro.

Vanno anche peggio i micro influencer. Con un numero di follower importante, dai 10mila ai 50mila, e un E.R. di almeno 2,4%, possono guadagnare con un post “solo” dai 250 ai 500 euro. La differenza inizia a vedersi con i mid-tier influencer, con 50mila-300mila follower ed E.R. del 2%. In questo caso i guadagni possono essere dai 500 ai 2500 euro a post.

Instagram

I macro influencer di Instagram arrivano fino al milione di follower con E.R. di 1,5%. In questo caso i guadagni sono importanti: da 2500 a 5mila euro a post. Va ancora meglio ai mega influencer, da 1 milione ai 5 milioni di follower ed E.R. di 1%. Ogni post per loro può valere dai 5mila ai 15mila euro.

E chiudiamo con le Celebrity del social più popolare al mondo, quelle star da più di 5 milioni di follower con E.R. dello 0,7%. In questo caso si può arrivare a guadagnare per ogni post dai 15mila ai 60mila euro a post.

Va detto che i guadagni sono praticamente identici anche per un social che non ha nulla a che fare con il gruppo Meta, vale a dire TikTok. Sulla piattaforma cinese si possono guadagnare le stesse somme di Instagram con lo stesso numero di follower, ma cambia di molto l’E.R., che deve essere altissimo: 21% per i nano influencer, 18% per i micro, 15,5% per i mid-tier, 18% per i macro, 20% per i mega e 22% per le celebrities.

Quanto si guadagna con YouTube?

Differenti invece i guadagni per le star del “tubo”. Considerando che su questa piattaforma serve pubblicare contenuti video di un certo tipo, montati come si deve, possibilmente con mezzi tecnici adeguati, se non professionali, si comincia a guadagnare bene già prima di diventare degli influencer molto importanti.

Un nano influencer di YouTube, 5mila-10mila follower ed E.R. di 6,7%, può guadagnare con ogni video dai 500 ai 1000 euro. I micro, che possono arrivare fino a 50mila follower con E.R. di 6,2%, per ogni video possono ottenere da 1000 a 2500 euro. Va ancora meglio ai mid-tier, con massimo 100mila follower e E.R. del 5,8%. In questo caso i guadagni potenziali arrivano fino ai 5mila euro a video.

social

I macro influencer di YouTube, che possono vantare fino a 500mila follower con E.R. di 5,2%, possono guadagnare somme davvero importanti, fino a 15mila euro a video. E arriviamo quindi ai mega influencer e alle Celebrity dei video. I primi, con massimo 1 milione di follower e 4,8% di E.R., possono arrivare a 25mila euro, mentre le seconde, con più di 1 milione di follower e un E.R. che arriva al 4%, possono guadagnare addirittura dai 25mila ai 50mila euro a video.

Riproduzione riservata © 2022 - DG