Alla morte del padre adottivo, un potente boss della Mafia, Vincenzo deve fuggire per non essere ucciso. Ma ora torna in cerca di vendetta…

Dopo essere stato presentato in anteprima il 20 febbraio 2021 su tvN, network sudcoreano, la serie tv Vincenzo ha compiuto domenica 9 maggio l’esordio nel nostro Paese, grazie alla piattaforma on-demand Netflix. Un’intrigante black comedy che ha ottenuto la grande distribuzione globale, in tutti i territori raggiunti dal gigante dell’on-demand. Andiamo a conoscere la trama, il cast e le location dello show, scritto da Park Jae-bum e diretto da Kim Hee-won.

Vincenzo: la trama

Trasferitosi in Italia all’età di 8 anni, ed essere stato preso in adozione dal potente Don Fabio Cassano, il piccolo Par Joo-hyung, ribattezzato Vincenzo, entra nella cosca mafiosa. Quando, tuttavia, il suo padrino muore, perde la protezione e, per tale ragione, rischia di essere assassinato dal figlio biologico del boss. Per scampare a tale destino, il ragazzo, che ora è diventato un avvocato di mafia, scappa a Seoul. Una volta tornato nella propria terra d’origine, proverà a ripagare con la stessa moneta il clan criminale, reo di avergli voltato le spalle.

Il cast di Vincenzo

Il protagonista delle vicende, Park Joo-hyung/Vincenzo Cassano, è interpretato da Song Joong-ki, mentre la parte di Hong Cha-young, una avvocatessa associata allo studio legale Woosang, ha il volto di Jeon Yeo-been. Figurano poi nel cast Kwak Dong-yeon, sotto le spoglie di Jang Han-seo, il fratellastro della stagista Jang Jun-woo/Jang Han-seok, ossia Ok Taec-Yeon, e Kim Yeo-jin incarna l’ex pubblico ministero Choi Myung-hee.

Vincenzo: il trailer

La prima stagione della serie tv, prodotta da Studio Dragon, è composta da 20 puntate. Di seguito ti proponiamo il trailer ufficiale disponibile su Netflix:

Le location di Vincenzo

Le riprese del drama, uscito poco prima del fortunatissimo Squid Game, hanno avuto luogo a Seoul, in Corea del Sud. Tra le principali location, segnaliamo la Geumga Plaza, in realtà la Cheonggye Plaza nel quartiere di Euljiro. La piazza dispone di un ponte pedonale di collegamento a Sewoon Plaza ed ha fatto pure da scenario al k-drama True Beauty.